Как продавать на Amazon из Украины: бесплатный видеокурс
В Украине представили бесплатный образовательный онлайн-курс для предпринимателей о том, как начать свой бизнес на международной торговой площадке Amazon. Учебные видеоматериалы разработали в рамках совместного проекта Укрпочты и программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины".
Amazon – самый популярный сайт электронной коммерции в мире. Его посещают около 200 миллионов уникальных покупателей ежемесячно. Так, 46 процентов продавцов могут зарабатывать до 5 тысяч долларов ежемесячно. Кроме того, 67 процентов магазинов начинают зарабатывать уже в первый год работы. Категории, которые интересуют посетителей больше всего, это: одежда, обувь, украшения, товары для дома и электроника, сообщают в пресс-службе Укрпочты.
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Успешный бизнес должен находить новые площадки для экспорта, или же использовать максимально преимущества уже имеющихся сайтов электронной коммерции. И Amazon – это огромная возможность, – отметил руководитель направления по продвижению экспорта программы USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" Душан Кулка.
О чем видеокурс?
В учебных материалах рассказывается о:
- платформе Amazon и модели организации продаж;
- как выбрать правильную нишу;
- как открыть магазин и зарегистрировать аккаунт продавца;
- фото, авторские права и регистрация собственного бренда;
- политика Amazon и кодекс продавца;
- ключевые слова;
- как организовать успешный онлайн-экспорт;
- ценообразование на платформе;
- как вывести деньги;
- как вывести товары в топ;
- секреты увеличения продаж.