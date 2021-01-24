Специалисты Google провели исследование работы и поведения менеджеров. Аналитики обнаружили 8 качеств, которые присущи токсичным руководителям.

Команда People Innovation Lab работала в течение года. Отмечается, что это самое масштабное исследование поведения руководителей, которое когда-либо проводилось в крупных корпорациях, пишет Inc.com.

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Исследование основано на опросе сотрудников, а также анализе результатов работы и успешности руководителей (в частности наличии профессиональных наград).

По совокупности факторов менеджеры получили самый высокий и самый низкий рейтинг. Проанализировав полученные данные, специалисты обнаружили 8 особенностей, которые присущи успешным руководителям. Так, удалось сформулировать 8 качеств, которые отличают токсичных управленцев.

Результаты исследования

Токсичные сотрудники:

1. Разочаровываются, когда приходится обучать сотрудника чему-то новому

Работники высоко ценят тех управленцев, которые обладают навыками наставничества.

2. Считают, что должны проверять работу каждого сотрудника

По результатам исследования, токсичные менеджеры подвержены повышенному контролю работы своих подчиненных.

3. Не интересуются своими сотрудниками. Все, что их заботит, это выполнение непосредственных обязанностей

Эмоциональный интеллект – один из главных факторов успешности менеджера. Руководители, которые заботятся о своих сотрудниках, легче завоевывают их доверие и уважение.

4. Постоянно чувствуют, что не справятся

Руководители, которые разрываются, не контролируют свое поведение и не способны справляться со своей работой, не должны ожидать, что подчиненные будут эффективнее их.

5. Не заинтересованы в общении со своей командой

Антисоциальное поведение – это признак проблем с общением.

6. Уверены, что развитие и карьерный рост сотрудников не должны беспокоить руководителя

Хороший управленец заинтересован в удержании ценных специалистов и инвестирует в успех сотрудников, что повышает лояльность.

7. Не планируют рост отдела: по их мнению, поставленных целей невозможно достичь с текущей командой

Хороший руководитель всегда высоко ценит свою команду, имеет четкий план, видение дальнейшего роста и мотивирует сотрудников на достижение результата.

8. Не любят, когда у сотрудников есть навыки, которых нет у них

Токсичных руководителей раздражают сотрудники, которые могут быть талантливее их. Хороший менеджер – уверен в себе, знает свои преимущества и не чувствует угрозы со стороны других.