Самые инновационные компании 2021: рейтинг Fast Company
Американское деловое издание Fast Company обнародовало список самых инновационных компаний 2021 года. Рейтинг возглавили компании, которые занимаются инновационными разработками и внедрением новейших решений.
Источник:Fast Company
Аналитики составляли список на основе эффективного реагирования на кризис, вызванный пандемией COVID-19.
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Рейтинг
Топ-10 самых инновационных компаний мира:
- Moderna – компания-разработчик вакцины от COVID-19;
- Pfizer-BioNTech – производитель первой в мире вакцины для противодействия коронавирусу;
- Shopify – решение для онлайн-покупок;
- SpaceX – частная компания-производитель космической техники, которая имеет целью уменьшить расходы на космические полеты и колонизировать Марс;
- SpringHill Company – поставщик фильмов на социальную тематику;
- Epic Games – компания, которая занимается разработкой видеоигр;
- Netflix – американский поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа;
- Tock – платформа, которая занимается доставкой блюд из ресторанов в условиях пандемии COVID-19;
- Microsoft – технологическая корпорация, одна из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения для вычислительной техники;
- Graphika – исследовательская компания, главной специализацией которой является выявление ложной информации.
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