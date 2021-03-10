Найінноваційніші компанії 2021: рейтинг Fast Company
Американське ділове видання Fast Company оприлюднило список найінноваційніших компаній 2021 року. Рейтинг очолили компанії, які займаються інноваційними розробками та впровадженням новітніх рішень.
Джерело:Fast Company
Аналітики складали список на основі ефективного реагування на кризу, спричинену пандемією COVID-19.
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Рейтинг
Топ-10 найінноваційніших компаній світу:
- Moderna – компанія-розробник вакцини від COVID-19;
- Pfizer-BioNTech – виробник першої у світі вакцини для протидії коронавірусу;
- Shopify – рішення для онлайн-покупок;
- SpaceX – приватна компанія-виробник космічної техніки, яка має на меті зменшити витрати на космічні польоти та колонізувати Марс;
- SpringHill Company – постачальник фільмів на соціальну тематику;
- Epic Games – компанія, яка займається розробкою відеоігор;
- Netflix – американський постачальник фільмів та серіалів на основі потокового мультимедіа;
- Tock – платформа, яка займається доставкою страв з ресторанів в умовах пандемії COVID-19;
- Microsoft – технологічна корпорація, одна з найбільших транснаціональних компаній з виробництва програмного забезпечення для обчислювальної техніки;
- Graphika – дослідницька компанія, головною спеціалізацією якої є виявлення неправдивої інформації.
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