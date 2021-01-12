Самые быстрорастущие сайты 2020 года: список
Аналитики из компании SimilarWeb обнародовали отчет, в котором представлено 10 самых быстрорастущих проектов 2020 года. Веб-сайты, которые возглавили рейтинг, насчитывают не менее 100 миллионов посещений.
Специалисты убеждены, что рост сайтов, попавших в рейтинг, неслучайный. Он связан с новыми реалиями, вызванными пандемией COVID-19, рассказывает FastCompany.
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Получив больше времени, мы, кажется, начинаем тяготеть к сайтам, которые могли бы нас развлечь или рассказать о чем-то полезное,
– считает журналист Майкл Гротхаус.
Рейтинг
Аналитики представили рейтинг, где цифра в процентах означает долю, на которую вырос тот или иной веб-сайт.
- Discord.com – сайт бесплатного мессенджера – 700,702,5%.
- HBOmax.com – онлайн-кинотеатр от HBO – 71,655,0%.
- Ebssw.kr – корейский онлайн-платформа для освоения IT – 48,212,8%.
- Redgifs.com – архив порнографических gif-изображений – 18,350,8%.
- Worldometer.info – сайт по мониторингу численности населения мира, смертности, рождаемости, государственных расходов и прочего – 13,657,7%.
- Newsbreak.com – агрегатор новостей на английском языке – 6,463,9%.
- Thepirate-bay.org – каталог торрентов – 5,074.2%.
- Rrys2019.com – китайский агрегатор фильмов и сериалов – 4,729,7%.
- Picuki.com – платформа для редактирования instagram-контента – 2,904,5%.
- Note.com – японская платформа для создания блогов – 2,052,0%.
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