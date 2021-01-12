Аналитики из компании SimilarWeb обнародовали отчет, в котором представлено 10 самых быстрорастущих проектов 2020 года. Веб-сайты, которые возглавили рейтинг, насчитывают не менее 100 миллионов посещений.

Специалисты убеждены, что рост сайтов, попавших в рейтинг, неслучайный. Он связан с новыми реалиями, вызванными пандемией COVID-19, рассказывает FastCompany.

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Получив больше времени, мы, кажется, начинаем тяготеть к сайтам, которые могли бы нас развлечь или рассказать о чем-то полезное,

– считает журналист Майкл Гротхаус.

Рейтинг

Аналитики представили рейтинг, где цифра в процентах означает долю, на которую вырос тот или иной веб-сайт.