Аналітики з компанії SimilarWeb оприлюднили звіт, в якому представлено 10 найбільш швидкозростаючих проєктів 2020 року. Beбсайти які очолили рейтинг, налічують не менше ніж 100 мільйонів відвідувань.

Фахівці переконані, що зростання сайтів, які потрапили до рейтингу, невипадкове. Воно пов'язане з новими реаліями, спричиненими пандемією COVID-19, розповідає FastCompany.

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Отримавши більше часу, ми, здається, починаємо тяжіти до сайтів, які могли б нас розважити або розповісти про щось корисне,

– вважає журналіст Майкл Гротхаус.

Рейтинг

Аналітики представили рейтинг, де цифра у відсотках означає частку, на яку зріс той чи інший вебсайт.