Во Франции начались летные испытания нового флагмана – широкофюзеляжного реактивного самолета Dassualt Falcon 6X. Он вылетел с аэродрома Dassualt Aviation в Бордо-Меринья во главе с пилотами-испытателями Бруно Ферри и Фабрисом Валетте.

Самолет достиг высоты 12000 метров и двигался со скоростью 980 километров в час.

Примечательно В Нидерландах разработали самолет на жидком водороде: важный проект

Главная цель тестового полета – продемонстрировать, насколько зрелой является технология, управляемость, реакция двигателя и ключевые системы самолета.

Это достижение мы посвящаем Оливье Дассо (внук Марселя Дассо, основателя компании Dassault Aviation – ред.), который трагически погиб 7 марта. Оливье был пилотом Falcon, который идеально воплотил безграничную страсть своей семьи к авиации,

– отметил глава Dassault Aviation Эрик Трапп.

Первый полет Dassault Falcon 6X: смотрите фото

Тестовый полет бизнес-джета Dassault Falcon 6X / Фото Dassault Aviation

Dassault Falcon 6X: чем особый

Компания Dassault Aviation разработала первый бизнес-джет со сверхшироким кузовом, который может похвастаться высокой и широкой кабиной в своем классе. Экипаж самолета предусматривает от 2 до 16 пассажиров. Спаренные турбовентиляторные двигатели Pratt & Whitney PW812D обеспечивают пробег в 10 200 километров. Отмечают, что это открывает возможность без пересадок добраться из Лондона в Гонконг.

Dassault Falcon 6X имеет самый просторный салон в своем классе / Фото Dassault Aviation

Ключевая инновация – интегрированная бортовая система сканирования FalconScan, которая отслеживает более 100 000 параметров. Система оснащена алгоритмами ИИ, благодаря которым происходит дефектация и устранение неисправностей.

Дальнейшие испытания будут проходить в центре Dassault в Истре, что недалеко от Марселя. Сертификация и ввод в эксплуатацию запланированы на 2022 год.