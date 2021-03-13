У Франції розпочалися льотні випробування нового флагмана – широкофюзеляжного реактивного літака Dassualt Falcon 6X. Він вилетів з аеродрому Dassualt Aviation в Бордо-Меринья на чолі з пілотами-випробувальниками Бруно Феррі та Фабрісом Валетте.

Літак досяг висоти 12 000 метрів та рухався зі швидкістю 980 кілометрів за годину.

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Головна мета тестового польоту – продемонструвати, наскільки зрілою є технологія, керованість, реакція двигуна та ключові системи літака.

Це досягнення ми присвячуємо Олів'є Дассо (онук Марселя Дассо, засновника компанії Dassault Aviation – ред.), який трагічно загинув 7 березня. Олів'є був пілотом Falcon, який ідеально втілив безмежну пристрасть своєї сім'ї до авіації,

– відзначив глава Dassault Aviation Ерік Трапп.

Перший політ Dassault Falcon 6X: дивіться фото

Тестовий політ бізнес-джета Dassault Falcon 6X / Фото Dassault Aviation

Dassault Falcon 6X: чим особливий

Компанія Dassault Aviation розробила перший бізнес-джет із надшироким кузовом, який може похвалитися найвищою та найширшою кабіною у своєму класі. Екіпаж літака передбачає від 2 до 16 пасажирів. Спарені турбовентиляторні двигуни Pratt & Whitney PW812D забезпечують пробіг у 10 200 кілометрів. Зауважують, що це відкриває можливість без пересадок дістатися з Лондона до Гонконгу.

Dassault Falcon 6X має найпросторіший салон у своєму класі / Фото Dassault Aviation

Ключова інновація – інтегрована бортова система сканування FalconScan, яка відстежує понад 100 000 параметрів. Система оснащена алгоритмами ШІ, завдяки яким відбувається дефектація та усунення несправностей.

Подальші випробування відбуватимуться в центрі Dassault в Істрі, що поблизу Марселя. Сертифікація та введення в експлуатацію заплановано на 2022 рік.