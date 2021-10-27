Разработчики создают одежду для людей, которым близки ценности, исповедуемые брендом. Прежде всего – это минимализм, функциональность и антипотребление.

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О бренде

Основатель бренда – львовянин Любомир Сидор. По замыслу капсула имеет узкое направление – она предназначена для 3% населения. Это люди, которым важна функциональность, качество, минимализм и забота о планете.

Большинство tech wear луков созданы так, чтобы защитить нас от какого-либо кислотного дождя или апокалипсиса. А это не нужно. Нам не нужно 17 карманов – нужно ровно 5, но чтобы каждый выполнял свое назначение и ты знал где что лежит,

– отмечает основатель бренда Любомир Сидор.

Коллекция представляет собой практичный минимум вещей, которые человек действительно будет носить каждый день. "Вещи должны быть такими, чтобы покупать их редко, носить долго, а также чувствовать себя удобно и круто в любых условиях", – добавляют разработчики.

Какова капсула

Коллекция мужской одежды выполнена в базовых и одновременно трендовых цветах: space grey, vantablack (самый темный цвет на планете), midnight blue, moon sand. Они идеально "миксуются" между собой, а также подходят для создания монохромных образов.

Вниманию покупателей представлены:

мужские овершорты (рубашки) – имеют потайные карманы, удлиненные манжеты для защиты часов от повреждений и резинку на нижней стороне, которая придает эластичности;

футболки свободного кроя;

лонгсливы (футболки с длинным рукавом);

свитшоты;

штаны – регулируются снизу и трансформируются из прямого кроя в суженный;

кепки – идеально помещаются в верхний карман рубашки;

защитные маски – имеют отделение для сменного фильтра и ленту-регулятор.

Заметим! В целях защиты окружающей среды разработчики стремятся минимизировать производство лишних элементов. Так, они сделали упаковку, которую можно повторно использовать. Кроме того, одежда не имеет бирок. Вместо этого есть брелок, который также можно использовать в других целях.

Новая одежда представлена:

на сайте и в социальных сетях бренда;

во Львове – пространство SOCLE;

в Киеве – концепт-стор ZAVOD.

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