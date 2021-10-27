Разработчики создают одежду для людей, которым близки ценности, исповедуемые брендом. Прежде всего – это минимализм, функциональность и антипотребление.
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О бренде
Основатель бренда – львовянин Любомир Сидор. По замыслу капсула имеет узкое направление – она предназначена для 3% населения. Это люди, которым важна функциональность, качество, минимализм и забота о планете.
Большинство tech wear луков созданы так, чтобы защитить нас от какого-либо кислотного дождя или апокалипсиса. А это не нужно. Нам не нужно 17 карманов – нужно ровно 5, но чтобы каждый выполнял свое назначение и ты знал где что лежит,
– отмечает основатель бренда Любомир Сидор.
Коллекция представляет собой практичный минимум вещей, которые человек действительно будет носить каждый день. "Вещи должны быть такими, чтобы покупать их редко, носить долго, а также чувствовать себя удобно и круто в любых условиях", – добавляют разработчики.
Какова капсула
Коллекция мужской одежды выполнена в базовых и одновременно трендовых цветах: space grey, vantablack (самый темный цвет на планете), midnight blue, moon sand. Они идеально "миксуются" между собой, а также подходят для создания монохромных образов.
Вниманию покупателей представлены:
- мужские овершорты (рубашки) – имеют потайные карманы, удлиненные манжеты для защиты часов от повреждений и резинку на нижней стороне, которая придает эластичности;
- футболки свободного кроя;
- лонгсливы (футболки с длинным рукавом);
- свитшоты;
- штаны – регулируются снизу и трансформируются из прямого кроя в суженный;
- кепки – идеально помещаются в верхний карман рубашки;
- защитные маски – имеют отделение для сменного фильтра и ленту-регулятор.
Новая одежда представлена:
- на сайте и в социальных сетях бренда;
- во Львове – пространство SOCLE;
- в Киеве – концепт-стор ZAVOD.
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