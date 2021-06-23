Руководители Google уходят из компании из-за Сундара Пичаи

Сегодня в компании Google дела идут на удивление хорошо. Доход и прибыль определяют новые максимумы каждые три месяца, а материнская компания Google – Alphabet, стоит 1,6 триллиона долларов. Google все больше углубляется в жизни рядовых американцев. Однако несмотря на рекордную прибыль, ряд топ-менеджеров обеспокоены тем, что компания страдает от руководства СЕО Сундара Пичаи.
По их мнению, решительное руководство и великие идеи уступили место отклонению от риска и инкрементализму. Более того, некоторые руководители принимают решение покинуть компанию.
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Что известно
Руководители отмечают, что многие проблемы Google происходят от стиля руководства Сундара Пичая – приветливого и сдержанного главнокомандующего компании.
Меня постоянно спрашивают, почему я сейчас ушел? Я думаю, что лучше вопрос – почему я пробыл так долго?
– написал в своем блоге Ноам Бардин (присоединился к Google в 2013 году, когда компания приобрела службу картографирования Waze), оставив Google в феврале.
По его мнению, инновационные вызовы будут только ухудшаться, поскольку толерантность к риску снизится.
Топ-менеджеры, которые пожелали сохранить анонимность, убеждены:
- Google страдает от многих подводных камней, что вызваны большой парализующей бюрократией, что созревает в компании;
- Сундар Пичаи медленно принимает решения;
- у компании есть проблемы с координацией технических решений, а отзывы вице-президентов часто не учитываются;
- исследования и разработки господствуют над готовностью искать новые идеи и рисковать.
"Отсутствие смелости в Google с проблемой разнообразия – это то, что погасило моё увлечение этой работой. Чем безопаснее становится Google в финансовом плане, тем больше отклоняется от риска", – сказал господин Бейкер, который работал в компании 16 лет.
В то же время руководители Google считают Пичаи здравомыслящим и заботливым руководителем. Они подчеркивают, что при нем компания стала более дисциплинированной и организованной.
"Был бы я счастливее, если бы он быстрее принимал решение? Да", – сказал Цезарь Сенгупта, бывший вице-президент, который тесно сотрудничал с Пичаи. – "Но счастлив ли я, что он почти все свои решения принимает правильно? Также да."Эксперты считают, что одним из самых трудных решений для Сундара Пичаи был переход на работу из дома, когда в США началась нандемия коронавируса.