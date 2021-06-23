Руководители Google уходят из компании из-за Сундара Пичаи

Сегодня в компании Google дела идут на удивление хорошо. Доход и прибыль определяют новые максимумы каждые три месяца, а материнская компания Google – Alphabet, стоит 1,6 триллиона долларов. Google все больше углубляется в жизни рядовых американцев. Однако несмотря на рекордную прибыль, ряд топ-менеджеров обеспокоены тем, что компания страдает от руководства СЕО Сундара Пичаи.

По их мнению, решительное руководство и великие идеи уступили место отклонению от риска и инкрементализму. Более того, некоторые руководители принимают решение покинуть компанию.

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Что известно

Руководители отмечают, что многие проблемы Google происходят от стиля руководства Сундара Пичая – приветливого и сдержанного главнокомандующего компании.

Меня постоянно спрашивают, почему я сейчас ушел? Я думаю, что лучше вопрос – почему я пробыл так долго?

– написал в своем блоге Ноам Бардин (присоединился к Google в 2013 году, когда компания приобрела службу картографирования Waze), оставив Google в феврале.

По его мнению, инновационные вызовы будут только ухудшаться, поскольку толерантность к риску снизится.

Топ-менеджеры, которые пожелали сохранить анонимность, убеждены:

Google страдает от многих подводных камней, что вызваны большой парализующей бюрократией, что созревает в компании;

Сундар Пичаи медленно принимает решения;

у компании есть проблемы с координацией технических решений, а отзывы вице-президентов часто не учитываются;

исследования и разработки господствуют над готовностью искать новые идеи и рисковать.

"Отсутствие смелости в Google с проблемой разнообразия – это то, что погасило моё увлечение этой работой. Чем безопаснее становится Google в финансовом плане, тем больше отклоняется от риска", – сказал господин Бейкер, который работал в компании 16 лет.

В то же время руководители Google считают Пичаи здравомыслящим и заботливым руководителем. Они подчеркивают, что при нем компания стала более дисциплинированной и организованной.

"Был бы я счастливее, если бы он быстрее принимал решение? Да", – сказал Цезарь Сенгупта, бывший вице-президент, который тесно сотрудничал с Пичаи. – "Но счастлив ли я, что он почти все свои решения принимает правильно? Также да."

Эксперты считают, что одним из самых трудных решений для Сундара Пичаи был переход на работу из дома, когда в США началась нандемия коронавируса.