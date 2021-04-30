В течение первого квартала 2021 года Alphabet Inc., материнская компания Google, сэкономила 268 миллионов долларов по сравнению с тем же периодом в 2020.
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Ведь удалось сократить расходы, которые направляли на рекламные кампании, поездки и развлечения. По предварительным расчетам, за год эта сумма составит более 1 миллиарда долларов.
Ранее Alphabet сообщала в своем годовом отчете, что ее расходы на продвижение, а также административные расходы сократились в 2020 году на 1,4 миллиарда долларов.
Когда работники Google вернутся в офисы
Предварительно, сделать это планируют уже в конце 2021 года. Как сообщила инвесторам финансовый директор Рут Порат, компания планирует "гибридную" модель с гибким форматом.
Ранее Google начала проводить встречи со своими сотрудниками на открытом воздухе. Это – один из шагов перед тем, как постепенно вернуться в офисные здания.