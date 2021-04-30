В течение первого квартала 2021 года Alphabet Inc., материнская компания Google, сэкономила 268 миллионов долларов по сравнению с тем же периодом в 2020.

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Ведь удалось сократить расходы, которые направляли на рекламные кампании, поездки и развлечения. По предварительным расчетам, за год эта сумма составит более 1 миллиарда долларов.

Ранее Alphabet сообщала в своем годовом отчете, что ее расходы на продвижение, а также административные расходы сократились в 2020 году на 1,4 миллиарда долларов.

Справка. К этому привело то, что компания приостановила или перенесла запланированные кампании, а также перевела многие процессы в цифровой формат.

Когда работники Google вернутся в офисы

Предварительно, сделать это планируют уже в конце 2021 года. Как сообщила инвесторам финансовый директор Рут Порат, компания планирует "гибридную" модель с гибким форматом.

Ранее Google начала проводить встречи со своими сотрудниками на открытом воздухе. Это – один из шагов перед тем, как постепенно вернуться в офисные здания.

Интересно! Согласно опросу, как Google провела осенью 2020 года, 62% сотрудников компании хотят вернуться в офисы. Однако они не готовы приезжать туда каждый день.