На їх думку, рішуче керівництво та великі ідеї поступилися місцем відхиленню від ризику та інкременталізму. Ба більше, деякі керівники приймають рішення залишити компанію.
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Що відомо
Керівники зазначають, що багато проблем Google походять від стилю керівництва Сундара Пічая – привітного та стриманого головнокомандувача компанії.
Мене постійно запитують, чому я зараз пішов? Я думаю, що краще питання – чому я пробув так довго?
– написав у своєму блозі Ноам Бардін (приєднався до Google у 2013 році, коли компанія придбала службу картографування Waze), залишивши Google в лютому.
На його думку, інноваційні виклики будуть тільки погіршуватися, оскільки толерантність до ризику знизиться.
Топменеджери, які забажали зберегти анонімність, переконанні:
- Google страждає від багатьох підводних каменів великої паралізуючої бюрократії, що дозріває компанії;
- Сундар Пічаї повільно приймає рішення;
- в компанії є проблеми з координацією технічних рішень, а відгуки віцепрезидентів часто не враховуються;
- дослідження й розробки панують над готовністю шукати нові ідеї й ризикувати.
"Відсутність сміливості у Google з проблемою різноманітності – це те, що загасило моє захоплення цією роботою. Чим безпечнішим стає Google у фінансовому плані, тим більше відхиляється від ризику", – сказав пан Бейкер, який працював у компанії 16 років.
Водночас Керівники Google вважають Пічаї розсудливим й турботливим керівником. Вони підкреслюють, що за його керівництва компанія стала більш дисциплінованою й організованою.
"Чи був би я щасливішим, якби він швидше приймав рішення? Так", – сказав Цезар Сенгупта, колишній віцепрезидент, який тісно співпрацював з Пічаї. – "Але чи щасливий я, що він майже всі свої рішення приймає правильно? Також так."