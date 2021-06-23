На їх думку, рішуче керівництво та великі ідеї поступилися місцем відхиленню від ризику та інкременталізму. Ба більше, деякі керівники приймають рішення залишити компанію.

Цікаво Скільки заощадить Google за рік завдяки віддаленій роботі: цифра вражає

Що відомо

Керівники зазначають, що багато проблем Google походять від стилю керівництва Сундара Пічая – привітного та стриманого головнокомандувача компанії.

Мене постійно запитують, чому я зараз пішов? Я думаю, що краще питання – чому я пробув так довго?

– написав у своєму блозі Ноам Бардін (приєднався до Google у 2013 році, коли компанія придбала службу картографування Waze), залишивши Google в лютому.

На його думку, інноваційні виклики будуть тільки погіршуватися, оскільки толерантність до ризику знизиться.

Топменеджери, які забажали зберегти анонімність, переконанні:

Google страждає від багатьох підводних каменів великої паралізуючої бюрократії, що дозріває компанії;

Сундар Пічаї повільно приймає рішення;

в компанії є проблеми з координацією технічних рішень, а відгуки віцепрезидентів часто не враховуються;

дослідження й розробки панують над готовністю шукати нові ідеї й ризикувати.

"Відсутність сміливості у Google з проблемою різноманітності – це те, що загасило моє захоплення цією роботою. Чим безпечнішим стає Google у фінансовому плані, тим більше відхиляється від ризику", – сказав пан Бейкер, який працював у компанії 16 років.

Водночас Керівники Google вважають Пічаї розсудливим й турботливим керівником. Вони підкреслюють, що за його керівництва компанія стала більш дисциплінованою й організованою.

"Чи був би я щасливішим, якби він швидше приймав рішення? Так", – сказав Цезар Сенгупта, колишній віцепрезидент, який тісно співпрацював з Пічаї. – "Але чи щасливий я, що він майже всі свої рішення приймає правильно? Також так."

Експерти вважають, що одним з найважчих рішень для Сундара Пічаї був перехід на роботу з дому, коли в США розпочалася пандемія коронавірусу.