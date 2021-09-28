Рождение нового дня в Карпатах: захватывающее видео
28 сентября 2021 , 17:13Читати новину українською
Источник:ютуб-канал Сергея Мухлигина
В сети появилось удивительное видео о том, как "просыпаются" украинские Карпаты. Ролик под названием "Карпатское утро" опубликовал Сергей Мухлигин на своем ютуб-канале.
Креативная работа демонстрирует настоящую магию рассветов в горах. Автор фильма убежден, что Карпаты – это рай пейзажного туманоголика.
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Окунитесь в туманную беспечность прекрасного украинского утра высокогорных Карпат,
– подписал ролик Сергей.
О видео
- ролик смонтирован из фотографий формата RAW;
- съемка осуществлялась с помощью на дрона;
- интервал между фото составил 1 – 2 секунды;
- в фильм вошло 10 туманных рассветов,
- сделано более 10 000 кадров;
- автор снимал на протяжении трех недель, в общем – 5 часов;
- монтаж и рендер видео длился 3 недели.
Мощная работа украинца "Карпатское утро": смотрите видео