Рождение нового дня в Карпатах: захватывающее видео

28 сентября 2021 , 17:13
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Источник:

ютуб-канал Сергея Мухлигина

В сети появилось удивительное видео о том, как "просыпаются" украинские Карпаты. Ролик под названием "Карпатское утро" опубликовал Сергей Мухлигин на своем ютуб-канале.

Креативная работа демонстрирует настоящую магию рассветов в горах. Автор фильма убежден, что Карпаты – это рай пейзажного туманоголика.

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Окунитесь в туманную беспечность прекрасного украинского утра высокогорных Карпат, 
 – подписал ролик Сергей.

Село, в котором происходила съемка, расположено на высоте 960 метров над уровнем моря. Точная локация: Яблуница, Ивано-Франковская область (± 3 километра),  2021-08-01 – 2021-08-22.

О видео

  • ролик смонтирован из фотографий формата RAW;
  • съемка осуществлялась с помощью на дрона;
  • интервал между фото составил 1 – 2 секунды;
  • в фильм вошло 10 туманных рассветов,
  • сделано более 10 000 кадров;
  • автор снимал на протяжении трех недель, в общем – 5 часов;
  • монтаж и рендер видео длился 3 недели.

Мощная работа украинца "Карпатское утро": смотрите видео

Автор: Катерина Сердюк