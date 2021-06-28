Во время путешествия девушка приехала в село Шибене Верховинского района. Там она познакомилась с коренными местными жителями и многовековыми традициями села. Туристка попробовала карпатский мед и блюда, примеряла одежду гуцулов и узнала все об их быте.

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Путешествие

Я еду в Шибеное – село, в котором живут гуцулы, коренной этнос этого региона. Гуцулы – славянский народ со своей культурой, диалектом и историей, который живет в этой части Украины и соседней Румынии с незапамятных времен. Сейчас, по оценкам, насчитывается всего около 25 тысяч гуцулов,

– отметила девушка.

Там блогер познакомилась с семьей Максимюков, которые занимаются традиционным для гуцулов пчеловодством. Иван и Мария вместе 42 года. Они охотно рассказали о своей жизни и труде, угостили девушку собственным медом, творогом, маринованным перцем и свежеиспеченным хлебом по семейному рецепту, который передавался из поколения в поколение.

Кроме того, блогер примерила традиционный гуцульский наряд – кожух, безрукавка, гердан, рубашку, попружку и запаску. Ева была поражена его изысканностью и самобытностью. "Вы не найдете такого в магазинах. Это – абсолютное произведение искусства", – добавила блогер.

Наконец, девушка познакомилась с господином Николаем – последним человеком в деревне, который производит традиционные гуцульские колокола для пастухов.

"Посетив гуцульское село Шибене я осознала, насколько недооценена эта часть Украины. Я не встретила в селе ни одного туриста, здесь редко можно увидеть иностранцев. Кроме богатых традиций и сказочных ландшафтов, возможно именно это делает его таким уютным и создает ощущение, будто ты попал в прошлое", – подытожила путешественница.

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