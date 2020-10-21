Вскоре в промышленной зоне города Вараш построят первый дата-центр на Западной Украине мощностью 250 мегаватт с наращиванием до 500 мегаватт. О сотрудничестве договорились компании "Энергоатом", Bitfury Group и Ровенская ОГА.

Отмечается, что для сотрудничества удалось привлечь мощного инвестора – компанию Bitfury Group. Создание такого дата-центра – это продолжение позиционирования Ровенской области как технократического хаба. Об этом сообщили в пресс-службе Ровенской ОГА.

Не пропустите: Украина будет поставлять энергию для международной блокчейн-компании: детали

Разработкой проекта занимались: Ровенская ОГА, ГП НАЭК "Энергоатом", ОП "Ровенская АЭС", Министерство цифровой трансформации, Варашский городской совет и независимые эксперты. Обсуждение сотрудничества продолжалось около года.

Почему это важно?

Авторы проекта отмечают, что наличие в Украине сети мощных дата-центров, надежным источником доступной электроэнергии для которых станут АЭС, позволит создать нужные условия для полномасштабной реализации государственной политики в сфере цифровизации.

Проект "Дата-центр в РАЭС" обеспечит:

большую сумму частных капиталовложений;

новые рабочие места;

сигнал для других серьезных инвесторов;

возможность для прямых продаж атомной энергетики и выравнивание ее потребления;

выдачу мощностей атомных электростанций в режиме диспетчерского ограничения за счет гарантированной нагрузки со стороны ЦОД;

дополнительного постоянного потребителя электроэнергии для ОП РАЭС по тарифу прямого подключения.

Украина имеет стратегическую цель – развивать свои облачные системы и хранить данные у себя в стране. Поэтому среди принципиальных задач Минцифры – обеспечение локальной обработки данных в стране, что позволит широко использовать технологии искусственного интеллекта, – отмечает член экспертного комитета по вопросам развития сферы искусственного интеллекта Министерства цифровой трансформации Дмитрий Никандров.

Важно! Проект "Дата-центр в РАЭС" – катализатор роста имиджа Украины и Ровненской области как таких, которые развивают и внедряют передовые технологии. Более того, он призван улучшить экологическую ситуацию в стране за счет увеличение производства "чистой" электроэнергии.

Справка

Bitfury Group – мировой лидер в разработке программного и аппаратного обеспечения для работы с блокчейном. Это единственная компания в мире, которая внедрила двухфазное иммерсионной охлаждения центров обработки данных в промышленных масштабах. Компания имеет филиалы в: Гонконге, Лондоне, Сан-Франциско, Амстердаме, Вашингтоне и Колумбии. Дата-центры базируются в исландской общине Рейкьянесбайр и грузинских городах Гори и Тбилиси.