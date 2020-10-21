Незабаром у промисловій зоні міста Вараш побудують перший дата-центр на Західній Україні потужністю 250 мегават із нарощенням до 500 мегават. Про співпрацю домовилися компанії "Енергоатом", Bitfury Group та Рівненська ОДА.

Зазначається, що для співпраці вдалося залучити потужного інвестора – компанію Bitfury Group. Створення такого дата-центру – це продовження позиціонування Рівненщини як технократичного хабу. Про це повідомили у пресслужбі Рівненської ОДА.

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Розробкою проєкту займалися: Рівненська ОДА, ДП НАЕК "Енергоатом", ВП "Рівненська АЕС", Міністерство цифрової трансформації, Вараська міська рада та незалежні експерти. Обговорення співпраці тривало близько року.

Чому це важливо?

Автори проєкту зазначають, що наявність в Україні мережі потужних дата-центрів, надійним джерелом доступної електроенергії для яких стануть АЕС, дозволить створити необхідні умови для повномасштабної реалізації державної політики у сфері цифровізації.

Проєкт "Дата-центр в РАЕС" забезпечить:

велику суму приватних капіталовкладень;

нові робочі місця;

сигнал для інших серйозних інвесторів;

можливість для прямого продажу атомної енергетики і вирівнювання її споживання;

видачу потужностей атомних електростанцій в режимі диспетчерського обмеження за рахунок гарантованого навантаження з боку ЦОД;

додаткового постійного споживача електроенергії для ВП РАЕС за тарифом прямого підключення.

Україна має стратегічну ціль – розвивати свої хмарові системи та зберігати дані у себе в країні. Тому серед важливих завдань Мінцифри – забезпечення локальної обробки даних в країні, що надасть змогу широко використовувати технології штучного інтелекту, – зазначає член експертного комітету з питань розвитку сфери штучного інтелекту Міністерства цифрової трансформації Дмитро Нікандров.

Важливо! Проєкт "Дата-центр в РАЕС" – каталізатор зростання іміджу України та Рівненської області як таких, що розвивають і впроваджують провідні технології. Ба більше, він покликаний покращити екологічну ситуацію в країні внаслідок збільшення виробництва "чистої" електроенергії.

Довідка

Bitfury Group – світовий лідер у розробці програмного й апаратного забезпечення для роботи з блокчейном. Це єдина компанія у світі, яка впровадила двофазне імерсійне охолодження центрів обробки даних у промислових масштабах. Компанія має філії у: Гонконзі, Лондоні, Сан-Франциско, Амстердамі, Вашингтоні та Колумбії. Дата-центри базуються в ісландській громаді Рейкьянесбайр і грузинських містах Горі та Тбілісі.