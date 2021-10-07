Представьте только: залива, покрытые льдом, заснеженные леса и домики высоко в горах. Четыресезонный кемпер-трансформер прекрасно работает даже при крайне низких температурах и в экстремальных погодных условиях.

Интересно Компания Minimaliste представила уникальный дом на колесах Nomad

О кемпере

Сегодня все больше людей осознают истинную ценность уединения в уюте на лоне природы. Более того, в условиях пандемии COVID-19 иметь возможность сбежать от негатива и подышать свежим воздухом – особенно ценно. Кемпер LT540 Nordic – это стильное и современное транспортное средство, предназначенное для дальних путешествий. Туристам разработчики пропонують:

зону кухни, где есть: столешница с расширением, раковина, плита, вытяжка, холодильник с морозильной камерой;

кровать super-queen (180 x 200 сантиметров);

туалет, душ;

гостиную с диваном.

Повсюду – светодиодное освещение, пол из тикового дерева, отделка из кожи, войлока и голого металла.

Кемпер LT540 Nordic / Фото Lume Traveler

Другие характеристики

вес составляет 2 200 килограммов;

электрическая система с литиевой батареей емкостью 100 ампер часов;

солнечные панели на 330 ватт;

зарядное устройство Victron на 1 600 ватт;

генератор Honda;

внешний навес;

аудиосистема 4+1 Bluetooth.

Сколько стоит

LT540 Nordic – удовольствие не из дешевых. Стартовая цена фургона составляет 110 750 долларов.