Представьте только: залива, покрытые льдом, заснеженные леса и домики высоко в горах. Четыресезонный кемпер-трансформер прекрасно работает даже при крайне низких температурах и в экстремальных погодных условиях.
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О кемпере
Сегодня все больше людей осознают истинную ценность уединения в уюте на лоне природы. Более того, в условиях пандемии COVID-19 иметь возможность сбежать от негатива и подышать свежим воздухом – особенно ценно. Кемпер LT540 Nordic – это стильное и современное транспортное средство, предназначенное для дальних путешествий. Туристам разработчики пропонують:
- зону кухни, где есть: столешница с расширением, раковина, плита, вытяжка, холодильник с морозильной камерой;
- кровать super-queen (180 x 200 сантиметров);
- туалет, душ;
- гостиную с диваном.
Кемпер LT540 Nordic / Фото Lume Traveler
Другие характеристики
- вес составляет 2 200 килограммов;
- электрическая система с литиевой батареей емкостью 100 ампер часов;
- солнечные панели на 330 ватт;
- зарядное устройство Victron на 1 600 ватт;
- генератор Honda;
- внешний навес;
- аудиосистема 4+1 Bluetooth.
Сколько стоит
LT540 Nordic – удовольствие не из дешевых. Стартовая цена фургона составляет 110 750 долларов.