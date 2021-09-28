Довжина будиночка становить 7,3 метра, а площа всередині – 15 квадратних метрів. Всупереч тому, що він є надзвичайно компактним, він гарно витримує екстремальні погодні умови.

Варте уваги Студенти з Нідерландів розробили будинок на колесах: він використовує сонячну енергію

Будиночок Nomad / Фото Minimaliste

Зони у будиночку Nomad

Спальня, висота стелі якої становить 2,1 метра. У неї вбудоване ліжко розміру "queen-size"; Кухня (є водночас їдальнею та вітальнею), яка вміщає до чотирьох осіб. Тут передбачені: холодильник, плита, духовка, мікрохвильовка, пральна машина й раковина; Сидіння, які мають вбудоване місце для зберігання речей, а також можуть бути перетворені в невелике ліжко; Ванна кімната з туалетом, раковиною і душем.

Будинок Nomad всередині / Фото Minimaliste

Nomad може працювати в автономному режимі, а також має додаткову сонячну батарею. Система кондиціонування повітря допомагає підтримувати комфортну температуру. Високий рівень герметичності гарантує, що вона добре працюватиме як у спеку, так і у холод.

Скільки коштує

Стартова ціна будинку на колесах Nomad складає від 67 000 доларів.