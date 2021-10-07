Уявіть лише: затоки, вкриті кригою, засніжені ліси й будиночки високо в горах. Чотирисезонний кемпер-трансформер чудово працює навіть під час вкрай низьких температур та в екстремальних погодних умовах.
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Про кемпер
Сьогодні все більше людей усвідомлюють справжню цінність усамітнення в затишку на лоні природи. Ба більше, в умовах пандемії COVID-19 мати можливість втекти від негативу й подихати свіжим повітрям – особливо цінно. Кемпер LT540 Nordic – це стильний та сучасний транспортний засіб, призначений для далеких мандрівок. Туристам розробники пропонують:
- зону кухні, де є: стільниця з розширенням, раковина, плита, витяжка, холодильник з морозильною камерою;
- ліжко super-queen (180 x 200 сантиметрів);
- туалет, душ;
- вітальню з диваном.
Кемпер LT540 Nordic / Фото Lume Traveler
Інші характеристики
- вага становить 2 200 кілограмів;
- електрична система з літієвої батареєю ємністю 100 ампер годин;
- сонячні панелі на 330 ват;
- зарядний пристрій Victron на 1 600 ват;
- генератор Honda;
- зовнішній навіс;
- аудіосистема 4+1 Bluetooth.
Скільки коштує
LT540 Nordic – задоволення не з дешевих. Стартова ціна фургона становить 110 750 доларів.