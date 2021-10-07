Уявіть лише: затоки, вкриті кригою, засніжені ліси й будиночки високо в горах. Чотирисезонний кемпер-трансформер чудово працює навіть під час вкрай низьких температур та в екстремальних погодних умовах.

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Про кемпер

Сьогодні все більше людей усвідомлюють справжню цінність усамітнення в затишку на лоні природи. Ба більше, в умовах пандемії COVID-19 мати можливість втекти від негативу й подихати свіжим повітрям – особливо цінно. Кемпер LT540 Nordic – це стильний та сучасний транспортний засіб, призначений для далеких мандрівок. Туристам розробники пропонують:

  • зону кухні, де є: стільниця з розширенням, раковина, плита, витяжка, холодильник з морозильною камерою;
  • ліжко super-queen (180 x 200 сантиметрів);
  • туалет, душ;
  • вітальню з диваном.

Кемпер LT540 Nordic / Фото Lume Traveler

Інші характеристики

  • вага становить 2 200 кілограмів;
  • електрична система з літієвої батареєю ємністю 100 ампер годин;
  • сонячні панелі на 330 ват;
  • зарядний пристрій Victron на 1 600 ват;
  • генератор Honda;
  • зовнішній навіс;
  • аудіосистема 4+1 Bluetooth.

Скільки коштує

LT540 Nordic – задоволення не з дешевих. Стартова ціна фургона становить 110 750 доларів.