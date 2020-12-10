Роботизированные динозавры появятся в зоопарке Винницы: фото
В Подольском зоопарке в Виннице начали устанавливать роботизированных динозавров. Их длина достигнет до 10 метров.
Тематический парк расположен неподалеку нововозведенного входа и медвежьего города, сообщили в пресс-службе Подольского зоопарка.
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Роботов для зверинца в Виннице изготовили китайские инженеры. Динозавры будут выполнять различные движения, а также выдавать реалистичные звуки. Посетить выставку можно будет еще до конца 2020 года.
Среди представленных в Подольском зоопарке роботов – пресмыкающиеся Мезозойской эры. Это гигантские ящеры, которые жили на Земле во время Юрского и Мелового периодов.
Роботизированные динозавры появятся в Виннице / Фото Подольского зоопарка
В зверинце строят парк динозавров / Фото Подольского зоопарка
Огромные роботизированные динозавры / Фото Подольского зоопарка
В парке с динозаврами преимущественно будут расти вечнозеленые деревья и кусты. На территории уже высадили сосны, туи, пихты, тисы. Также там будут редкие для Подолья съедобные каштаны.
Пользователи соцсетей положительно отреагировали на новость об тематическом парке. Однако пока точная дата его открытия и стоимость входного билета – неизвестны.
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