В Подольском зоопарке в Виннице начали устанавливать роботизированных динозавров. Их длина достигнет до 10 метров.

Тематический парк расположен неподалеку нововозведенного входа и медвежьего города, сообщили в пресс-службе Подольского зоопарка.

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Роботов для зверинца в Виннице изготовили китайские инженеры. Динозавры будут выполнять различные движения, а также выдавать реалистичные звуки. Посетить выставку можно будет еще до конца 2020 года.

Среди представленных в Подольском зоопарке роботов – пресмыкающиеся Мезозойской эры. Это гигантские ящеры, которые жили на Земле во время Юрского и Мелового периодов.



Роботизированные динозавры появятся в Виннице / Фото Подольского зоопарка



В зверинце строят парк динозавров / Фото Подольского зоопарка



Огромные роботизированные динозавры / Фото Подольского зоопарка

В парке с динозаврами преимущественно будут расти вечнозеленые деревья и кусты. На территории уже высадили сосны, туи, пихты, тисы. Также там будут редкие для Подолья съедобные каштаны.

Пользователи соцсетей положительно отреагировали на новость об тематическом парке. Однако пока точная дата его открытия и стоимость входного билета – неизвестны.

Справка. Подольский зооопарк является "самым молодым" в Украине, его основали у 2005 году. Там живет 45 видов млекопитающих и 35 видов птиц, в общем – почти 400 животных.