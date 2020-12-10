У Подільському зоопарку у Вінниці почали встановлювати роботизованих динозаврів. Завдовжки вони сягатимуть аж 10 метрів.

Тематичний парк розташований неподалік новозведеного входу та ведмежого містечка, повідомили у пресслужбі Подільського зоопарку.

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Роботів для звіринця у Вінниці виготовили китайські інженери. Динозаври виконуватимуть різні рухи, а також видаватимуть реалістичні звуки. Відвідати виставку можна буде ще до кінця 2020 року.

Серед представлених у Подільському зоопарку роботів – плазуни Мезозойської ери. Це велетенські ящери, які жили на Землі під час Юрського та Крейдового періодів.



Роботизовані динозаври з'являться у Вінниці / Фото Подільського зоопарку



У звіринці споруджують парк динозаврів / Фото Подільського зоопарку



Величезні роботизовані динозаври / Фото Подільського зоопарку

У парку з динозаврами переважно ростимуть вічнозелені дерева та кущі. На території вже висадили сосни, туї, ялиці, тиси. Також там будуть рідкісні для Поділля їстівні каштани.

Користувачі соцмереж позитивно відреагували на новину про тематичний парк. Проте наразі точна дата його відкриття та вартість вхідного квитка – невідомі.

Довідка. Подільський щоопарк є "наймолодшим" в Україні, його заснували у 2005 році. Там живе 45 видів ссавців та 35 видів птахів, загалом –майже 400 тварин.