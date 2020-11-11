Робот-хирург появился во Львове: как выглядит современная система и что о ней известно
В клинической больнице скорой медицинской помощи Львова появилась хирургическая робот-система da Vinci. Ее используют несколько сотен больниц по всему миру.
Ранее такая система функционировала только в Виннице. Там в 2019 году прооперировали мужчину, у которого была вторая стадия рака простаты, сообщают Инновации 24.
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Хирургическая система da Vinci – это роботизированная система, изготовленная американской компанией Intuitive Surgical.
Она состоит из 2 блоков: первый предназначен для хирурга-оператора, второй – это четверорукий робот-манипулятор. Весит da Vinci 500 килограммов.
Как работает система da Vinci
Одна из роботизированных рук держит видеокамеру, передающую изображение необходимого участка. В то же время другие в режиме реального времени держат инструменты и воспроизводят движения хирурга. Четвертая "рука" выполняет те же функции, что и ассистент врача.
Как выглядит хирургическая робот-система da Vinci / Фото Medium
Врач-хирург садится за пульт, благодаря ему он может видеть увеличенную в несколько раз участок, нужно прооперировать – в 3D. Чтобы управлять инструментами, медик использует специальные джойстики.
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