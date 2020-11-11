Робот-хірург з'явився у Львові: як виглядає сучасна система та що про неї відомо
У клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова з'явилася хірургічна робот-система da Vinci. Її використовують декілька сотень лікарень по всьому світу.
Раніше така система функціонувала лише у Вінниці. Там у 2019 році прооперували чоловіка, в якого була друга стадія раку простати, повідомляють Інновації 24.
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Хірургічна система da Vinci – це роботизована система, виготовлена американською компанією Intuitive Surgical.
Вона складається з 2 блоків: перший призначений для хірурга-оператора, другий – це чотирирукий робот-маніпулятор. Важить da Vinci 500 кілограмів.
Як працює система da Vinci
Одна з роботизованих рук тримає відеокамеру, яка транслює зображення необхідної ділянки. Водночас інші в режимі реального часу тримають інструменти та відтворюють рухи хірурга. Четверта "рука" виконує ті ж функції, що й асистент лікаря.
Як виглядає хірургічна робот-система da Vinci / Фото Medium
Лікар-хірург сідає за пульт, завдяки йому він може бачити збільшену у кілька разів ділянку, яку потрібно прооперувати – у 3D. Аби управляти інструментами, медик використовує спеціальні джойстики.
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