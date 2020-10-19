Робота научили готовить 19 блюд: как он это делает – потрясающее видео
Компания Miso Robotics создала робота Flippy, который умеет готовить. Он знает, как приготовить не менее 19 блюд, поэтому пригодится заведениям общественного питания или даже заменит часть их персонала.
Разработку представили еще в январе 2020 года. Однако настоящая популярность пришла к ней только после начала пандемии коронавируса COVID-19, пишет ZDNet.
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Сколько стоит Flippy и что умеет
Теперь компания объявила о том, что Flippy выходит на глобальный коммерческий рынок. Его установка обойдется клиенту в 30 тысяч долларов. Кроме этого, придется ежемесячно платить 1,5 тысячи долларов за аренду программного обеспечения – приобрести его нельзя.
Как работает робот-повар Flippy: видео Miso Robotics
По словам разработчиков, за час Flippy может приготовить до 150 котлет для бургеров. Среди блюд, которые он будет готовить, есть обычное фастфуд-меню, например – картофель фри или айдахо, а также искусственное мясо Impossible Burger.
Flippy получил положительные отзывы экспертов
"В Miso Robotics убеждены: спрос, вызванный новым условиям, обеспечит успех, а также упростит автоматизацию отрасли. Ведь кроме восстановления она требует и ускорения роста", – отметил Майк Белл, исполнительный директор компании.
"Сертификация на соответствие стандартам NSF / ANSI означает, что Flippy соответствует строгим требованиям безопасности материалов, гигиенического дизайна и эксплуатационных качеств", – подчеркнула заместитель директора по пищевого оборудования NSF International.
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