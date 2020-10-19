Компания Miso Robotics создала робота Flippy, который умеет готовить. Он знает, как приготовить не менее 19 блюд, поэтому пригодится заведениям общественного питания или даже заменит часть их персонала.

Разработку представили еще в январе 2020 года. Однако настоящая популярность пришла к ней только после начала пандемии коронавируса COVID-19, пишет ZDNet.

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Сколько стоит Flippy и что умеет

Теперь компания объявила о том, что Flippy выходит на глобальный коммерческий рынок. Его установка обойдется клиенту в 30 тысяч долларов. Кроме этого, придется ежемесячно платить 1,5 тысячи долларов за аренду программного обеспечения – приобрести его нельзя.

Справка. Робот крепится к потолку. Конструкция позволяет ему передвигаться по всей рабочей зоне, при этом не препятствуя другому оборудованию и коллегам-людям. Flippy умеет исследовать и классифицировать новые продукты, определять их температуру, высчитывать пропорции и анализировать время, необходимое для приготовления блюда.

Как работает робот-повар Flippy: видео Miso Robotics​

По словам разработчиков, за час Flippy может приготовить до 150 котлет для бургеров. Среди блюд, которые он будет готовить, есть обычное фастфуд-меню, например – картофель фри или айдахо, а также искусственное мясо Impossible Burger.

Flippy получил положительные отзывы экспертов

"В Miso Robotics убеждены: спрос, вызванный новым условиям, обеспечит успех, а также упростит автоматизацию отрасли. Ведь кроме восстановления она требует и ускорения роста", – отметил Майк Белл, исполнительный директор компании.

Важно! Изобретение уже прошло испытания в ресторанах. Оно получило одобрение NSF International. Это – независимая организация, которая тестирует, проверяет и сертифицирует продукцию, предназначенную для приготовления пищи и напитков.

"Сертификация на соответствие стандартам NSF / ANSI означает, что Flippy соответствует строгим требованиям безопасности материалов, гигиенического дизайна и эксплуатационных качеств", – подчеркнула заместитель директора по пищевого оборудования NSF International.