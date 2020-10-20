Робота навчили готувати 19 страв: як він це робить – приголомшливе відео
Компанія Miso Robotics створила робота Flippy, який уміє куховарити. Він знає, як приготувати щонайменше 19 страв, тож стане у пригоді закладам громадського харчування або навіть замінить частину їхнього персоналу.
Розробку презентували ще у січні 2020 року. Проте справжня популярність прийшла до неї лише після початку пандемії коронавірусу COVID-19, пише ZDNet.
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Скільки коштує Flippy та що вміє
Тож врешті компанія оголосила про те, що Flippy виходить на глобальний комерційний ринок. Його встановлення обійдеться клієнту у 30 тисяч доларів. Крім цього, доведеться щомісяця платити 1,5 тисячі доларів за оренду програмного забезпечення – придбати його не можна.
Як працює робот-кухар Flippy: відео Miso Robotics
За словами розробників, за годину Flippy може приготувати до 150 котлет для бургерів. Серед страв, які він готуватиме, є звичайне фастфуд-меню, наприклад – картопля фрі чи айдахо, і навіть штучне м'ясо Impossible Burger.
Flippy отримав схвальні відгуки експертів
"У Miso Robotics переконані: попит, спричинений новими умовами, забезпечить успіх, а також спростить автоматизацію галузі. Адже окрім відновлення вона потребує і прискорення зростання", – зазначив Майк Белл, виконавчий директор компанії.
"Сертифікація на відповідність стандартам NSF / ANSI означає, що Flippy відповідає суворим вимогам щодо безпеки матеріалів, гігієнічного дизайну та експлуатаційних якостей", – підкреслила заступник директора з харчового обладнання NSF International.