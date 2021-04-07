Рэпер Will.i.am выпустил технологичную маску: она оснащена наушниками и подсветкой
Американский артист Уильям Джеймс Адамс (Will.i.am) представил инновационную медицинскую маску. Устройство придется по душе пользователям наушников и ценителям очков.
Источник:Xupermask
Авторский продукт музыканта получил название Xupermask. Маска доступна в двух цветах – черно-оранжевом и бело-серо-оранжевом.
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Как возникла идея
Will.i.am рассказал, что во время авиаперелета понял, что традиционные варианты медицинских масок – абсолютно не удобны для людей, которые постоянно пользуются наушниками и носят очки. Воплотить замысел в жизнь музыканту помог дизайнер Хосе Фернандес и компания Honeywell.
Характеристики Xupermask
- состав маски – ткань и силикон;
- светодиодная подсветка;
- микрофон, оснащенный функцией шумоподавления;
- крепления для беспроводных наушников;
- ремешки, с помощью которых можно регулировать размер маски;
- HEPA-фильтры, которые очищают воздух;
- встроенные трехскоростные вентиляторы, которые облегчают дыхание;
- наушники с чипом Qualcomm QCC5124, которые подключаются к смартфону через Bluetooth;
- аккумулятор, благодаря которому устройство может работать до 7 часов.
Цена
Отмечается, что цена высокотехнологичной новинки составит 299 долларов. Устройство поступит в продажу с 8 апреля.
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