Репер Will.i.am випустив технологічну маску: вона оснащена навушниками та підсвічуванням
Американський артист Вільям Джеймс Адамс (Will.i.am) представив інноваційну медичну маску. Пристрій припаде до душі користувачам навушників та поціновувачам окулярів.
Джерело:Xupermask
Авторський продукт музиканта отримав назву Xupermask. Маска доступна у двох кольорах – чорно-помаранчевому і біло-сіро-помаранчевому.
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Як виникла ідея
Will.i.am розповів, що під час авіаперельоту зрозумів, що традиційні варіанти медичних масок – абсолютно не зручні для людей, які постійно користуються навушниками та носять окуляри. Втілити задум в життя музиканту допоміг дизайнер Хосе Фернандес та компанія Honeywell.
Характеристики Xupermask
- склад маски – тканина та силікон;
- світлодіодне підсвічування;
- мікрофон, оснащений функцією шумозаглушення;
- кріплення для бездротових навушників;
- ремінці, за допомогою яких можна регулювати розмір маски;
- HEPA-фільтри, які очищують повітря;
- вбудовані тришвидкісні вентилятори, які полегшують дихання;
- навушники з чіпом Qualcomm QCC5124, які під'єднуються до смартфона через Bluetooth;
- акумулятор, завдяки якому пристрій може працювати до 7 годин.
Ціна
Зазначається, що ціна високотехнологічної новинки становитиме 299 доларів. Пристрій надійде у продаж з 8 квітня.
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