Ученые из Массачусетского технологического института разработали новую ткань, которая улучшает осанку. Инновационный материал имеет датчики, которые могут быть использованы для сбора данных о позах людей и движениях тела.

Работники Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта представили ткань, котораячувствует давление человека. Материалы исследования опубликованной в научном журнале Nature.

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Как это удалось

Исследователи создали ткань, которая покрыта многочисленными датчиками, что встроены на уровне волокна и вплетаются в пряжу. Они также разработали самокорректирующий механизм на основе алгоритма машинного обучения, чтобы определять, когда датчик вышел из строя и ремонтировать его. Так, данные будут максимально точными. Материал выглядит и ощущается как любая другая трикотажная ткань.

Ключевая идея заключается в том, чтобы создать одежду, которая может анализировать движения владельцев, а затем передавать данные программе, что может научить их менять или улучшать свое поведение. Это может касаться человека, который сутулится, или спортсмена, который хочет улучшить свои показатели. Кроме того, новейший материал можно применять для мониторинга состояния здоровья пожилых пациентов и выявления того, не упал ли кто-то.

Сейчас команда несколько прототипов одежды:

носки, с помощью которых можно узнать, как движется нога;

жилет, который может определить, как движется ваше тело, каких материалов вы касаетесь и как вы взаимодействуете с окружением.

Прототипы умной одежды / Фото MIT CSAIL