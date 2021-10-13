Ровенская область получила 15 новых автобусов для местных школ

Школьный автопарк Ровенской области продолжает пополняться новыми транспортными средствами. На этот раз школы территориальных общин области получат 15 автобусов.

Расширение автопарка позволит улучшить доступ детей и педагогов в учебные заведения в населенных пунктах, удаленных от центров общин.

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Детали

По словам председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля, это удалось благодаря совместным усилиям государства, области и общины. В 2020 году школьный автопарк пополнили 23 транспортные средства, в этом году – 15 автобусов. Сейчас общее количество единиц техники составляет около 250 автобусов.

Приятно, что вместе со строительством новых школ и дорог в рамках президентской программы "Большая стройка", мы обеспечиваем общины новым школьным транспортом. Все в комплексе – это и есть безопасный и комфортный доступ к образованию,

– подчеркнул Виталий Коваль.

Как распределят транспортные средства

Вараский район – 6 автобусов;

Ровенский район – 5 автобусов;

Сарненский район – 2 автобуса;

Дубенский район – 2 автобуса.

Автобусы закуплены на средства образовательной субвенции из госбюджета – свыше 21 миллион гривен, а также благодаря софинансированию общин.