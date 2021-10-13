Расширение автопарка позволит улучшить доступ детей и педагогов в учебные заведения в населенных пунктах, удаленных от центров общин.
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Детали
По словам председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля, это удалось благодаря совместным усилиям государства, области и общины. В 2020 году школьный автопарк пополнили 23 транспортные средства, в этом году – 15 автобусов. Сейчас общее количество единиц техники составляет около 250 автобусов.
Приятно, что вместе со строительством новых школ и дорог в рамках президентской программы "Большая стройка", мы обеспечиваем общины новым школьным транспортом. Все в комплексе – это и есть безопасный и комфортный доступ к образованию,
– подчеркнул Виталий Коваль.
Как распределят транспортные средства
- Вараский район – 6 автобусов;
- Ровенский район – 5 автобусов;
- Сарненский район – 2 автобуса;
- Дубенский район – 2 автобуса.