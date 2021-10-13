Розширення автопарку дасть можливість покращити доступ дітей та педагогічних працівників до навчальних закладів в населених пунктах, віддалених від центрів громад.
Цікаво Школи Запорізької області отримали новенькі автобуси: фото
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За словами голови Рівненської ОДА Віталія Коваля, це вдалося завдяки спільним зусиллям держави, області й громади. У 2020 році шкільний автопарк поповнили 23 транспортні засоби, цьогоріч – 15 автобусів. Наразі загальна кількість одиниць техніки сягає близько 250 автобусів.
Приємно, що разом із будівництвом нових шкіл і доріг в рамках президентської програми "Велике будівництво", ми забезпечуємо громади новим шкільним транспортом. Усе в комплексі – це і є безпечний та комфортний доступ до освіти,
– підкреслив Віталій Коваль.
Як розподілять транспортні засоби
- Вараський район – 6 автобусів
- Рівненський район – 5 автобусів;
- Сарненський район – 2 автобуси;
- Дубенський район – 2 автобуси.