План размещения нового этажа в Колизее уже одобрило Министерство культуры Италии. Посетителям хотят предоставить возможность прогуляться там, где века назад сражались гладиаторы.

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Министр культуры Дарио Франческини объявил, что деревянная арена будет выдвижной. Согласно планам, ее сооружения должны завершить до 2023 года.

Справка. Всего в тендере на реконструкцию Колизея приняли участие 10 участников. Победила итальянская архитектурная компания Milan Ingegneria.

Площадь арены, которая будет полностью съемной конструкции, достигнет 3 000 квадратов. На планках установят систему вращения. Проект обойдется в 22,2 миллиона долларов.

Управляемые компьютером деревянные фрагменты будут двигаться, открывая и закрывая подземные туннели. Это позволит защитить их от дождя или проветрить.

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Еще в XIX веке его разобрали, когда археологи начали раскопки подземных уровней. Там перед выходом на соревнования находились гладиаторы и животные.

Франческини надеется, что после реконструкции Колизей сможет стать площадкой для проведения масштабных культурных мероприятий.

Этот амбициозный проект поможет сохранить и защитить памятник, а также повысит удобство ее использования,

– пояснил он.

Первым, кто заговорил о восстановлении арены Колизея был археолог Даниэле Манакордо. Он выразил такую ​​идею еще в 2014 году.

Его предложение поддержал Франческини. Он предположил, что ее можно будет использовать для воспроизведения гладиаторских боев.