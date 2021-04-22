Физик Джордж Канн и невролог Энтони Буреш испытали свою разработку на картине Пабло Пикассо "Нищенка, которая сидит". Им удалось воссоздать пейзаж каталонского художника Сантьяго Рузиньола, поверх которого Пикассо нарисовал свой шедевр.

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Картина "Нищенка, которая сидит" является частью выставки Художественной галереи Онтарио в Торонто. В 2018 году ее просветили с помощью рентгеновской технологии и обнаружили, что под ней есть еще одно изображение. Ранее на холсте был нарисован исторический парк Лабиринт Орта в Барселоне.



Под картиной Пикассо обнаружили еще одну / Коллаж AntheaMissy

В начале своего творческого пути Пабло Пикассо не мог позволить себе покупать новые полотна, а потому использовал уже существующие картины.

Как работает технология

В 2019 году Джордж Каннах и Ентонни Буреш основали творческий коллектив Oxia Palus. Его целью было восстановить утраченные произведения искусства, которых не видели уже сотни лет. Они решили начать с картины Пикассо и того, что под ней скрывалось.

Ученые взяли за основу другую картину Сантьяго Рузиньола, чтобы искусственный интеллект проанализировал ее и научился воспроизводить стиль и технику художника. После этого с помощью 3D-принтера краску нанесли на полотно, имитируя мазки автора. Эту технологию назвали "неомастическим процессом".



Пейзаж Рузиньола, реконструированный искусственным интеллектом / Иллюстрация Oxia Palus

Всего ученые изготовили 100 копий пейзажа Рузиньола. Теперь они продают их по цене 11 111 долларов (311 000 гривен). Каждой картине присвоят NFT-код, которые доказывает ее оригинальность.

Искусственный интеллект воспроизвел утраченную картину Рузиньола