План розміщення нового поверху у Колізеї вже схвалило Міністерство культури Італії. Відвідувачам хочуть надати можливість прогулятися там, де століття тому билися гладіатори.

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Міністр культури Даріо Франческіні оголосив, що дерев'яна арена буде висувною. Згідно з планами, її спорудження мають завершити до 2023 року.

Довідка. Загалом у тендері на реконструкцію Колізею взяли участь 10 учасників. Перемогла італійська архітектурна компанія Milan Ingegneria.

Площа арени, яка буде повністю знімною конструкцією, сягатиме 3 000 квадратів. На планках встановлять систему обертання. Проєкт обійдеться у 22,2 мільйона доларів.

Керовані комп'ютером дерев'яні фрагменти будуть рухатися, відкриваючи й закриваючи підземні тунелі. Це дозволить захистити їх від дощу або провітрити.

Що сталося з підлогою Колізею

Ще у XIX столітті її розібрали, коли археологи почали розкопки підземних рівнів. Саме там перед виходом на змагання перебували гладіатори та тварини.

Франческіні сподівається, що після реконструкції Колізей зможе стати майданчиком для проведення масштабних культурних заходів.

Цей амбітний проєкт допоможе зберегти та захистити пам'ятку, а також підвищить зручність її використання,

– пояснив він.

Першим, хто заговорив про відновлення арени Колізею був археолог Даніеле Манакордо. Він висловив таку ідею ще у 2014 році.

Його пропозицію підтримав Франческіні. Він припустив, що її можна буде використовувати для відтворення гладіаторських боїв.