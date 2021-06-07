Режет лед, как сало: как работает самый быстрый в мире теплопроводник

Самым быстрым в мире теплопроводником считают тепловую трубу. Она способна передавать тепло в 100 раз быстрее, чем медный стержень, и может прорезать лед лишь с помощью тепла вашей руки.
Для работы тепловые трубы не нуждаются в ручном выключателе или электричестве. Все, что нужно, – это разница температур на двух концах.
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Легко разрезает лед
Продемонстрировать такие уникальные теплопроводящие свойства взялись в Лаборатории действий.
- Сначала фанат науки разместил один конец тепловой трубы и медного стержня под материалом, который выявляет тепло.
- С других сторон он одновременно положил кубики льда.
- Под тепловой трубой лед начал таять почти мгновенно, постепенно окрашивая "лакмусовый" материал в черный цвет, который появляется вследствие холода.
- Зато медный стержень растапливал лед значительно медленнее.
Демонстрация теплопередачи трубы и медного стержня / Скриншот с видео the Action Lab
Затем видеоблогер взял тепловую трубу в руки и с легкостью разрезал ею кубик льда.
Тепловая труба разрезает лед / Скриншот с видео the Action Lab
На этом Лаборатория действий не остановилась. Чтобы показать как труба выглядит изнутри, ее разрезали и выгнули наружу концы. Это обнажило губчатую структуру, которая размещалась внутри теплопроводника.
Тепловая труба изнутри / Скриншот с видео the Action Lab
В чем магия
- Дело в том, что тепловая труба также изготовлена из меди, но ее свойство безумно высокой теплопроводности можно объяснить наличием водяного пара внутри.
- Когда один конец трубы поддерживает контакт с источником тепла, местная рабочая жидкость нагревается и переходит в газообразное состояние.
- Горячий газ начинает подавать тепло к более холодному концу.
- Затем пар охлаждается, переходя в жидкое состояние, и снова возвращается в другой конец.
- Магия происходит тогда, когда тепловая труба непрерывно толкает холод и горячий пар из одного конца трубы в другой.
- Этот особый вид теплопроводника используют в различных устройствах, в частности, в компьютерах.
Как работает самый быстрый в мире теплопроводник: смотрите видео