Благодаря таким показателям, EAST, который также называют "Китайским рукотворным солнцем", превзошел прошлый рекорд удержания плазмы. Его установил корейский сверхпроводящий токамак KSTAR в конце 2020 года. Тогда ему удалось удерживать плазму температурой более 100 миллионов градусов в течение 20 секунд.

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Термоизображение внутренней части реактора / Скриншот Xinhua

Максимальная температура плазмы, которой достиг китайский токамак – 160 миллионов градусов. Команда смогла удерживать ее в течение 20 секунд.

Чтобы получить такие параметры, специалистам Института физики плазмы Китайской академии наук пришлось внести в конструкцию реактора много изменений, которые помогли улучшить показатели стабильности плазмы. В общем подготовка к этому эксперименту длилась целый год. Деталями достижения результатов проекта команда, вероятно, поделится позже.



Центр управления EAST во время эксперимента / Фото Xinhua

Почему это важно

Термоядерный реактор может производить в несколько раз больше энергии, чем обычный ядерный реактор. В отличие от ископаемых видов топлива, водород, который служит сырьем для токамака, практически неисчерпаем. Его можно добывать из морской воды. Именно поэтому термоядерную энергию считают идеальной для достижения углеродной нейтральности.

Более длительное удержание плазмы в реакторе необходимо для реализации термоядерной энергии. Специалисты и исследователи уделяют большое внимание экспериментам, направленным на удержания плазмы как можно большей температуры в течение как можно большего периода.

В частности, для этого несколько десятков стран мира объединились в процессе строительства во Франции термоядерного реактора нового поколения – ITER. Там планируют достичь небывалых до сих пор показателей – удержания плазмы температурой 150 миллионов градусов в течение 400 секунд.

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