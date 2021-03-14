Революционная разработка: в США представили беспилотник, который способен разбивать окна
Компания BRINC Drones в партнерстве с Drone Nerds разработала один из самых революционных тактических инструментов в истории –беспилотник LEMUR. Специалисты уже готовы вывести его на рынок.
Источник:GlobeNewswire
Инновационный LEMUR может разбивать стекло, вести двустороннюю связь с подозреваемым и переворачиваться после столкновений.
Примечательно Беспилотник, который есть на вооружении в ВСУ, поразил цель с рекордного расстояния: видео
По словам генерального директора Drone Nerds Джереми Шнайдерман, BRINC Drones LEMUR – это первый беспилотник, который может буквально спасти жизни.
LEMUR – это новый продукт, который был построен совместно с командой спецназа и имеет уникальный набор функций, в отличие от любого другого тактического беспилотника,
– подчеркивает основатель и генеральный директор BRINC Drones Блейк Ресник.
Дрон LEMUR: чем уникален
LEMUR оснащен модульной RGB-камерой высокого разрешения, а функция ночного видения и ИК-подсветители обеспечивают бесперебойную работу в самых привередливых помещениях.
Характеристики беспилотника:
- рама из углеродного волокна;
- мощные роторы с винтами;
- алгоритм управления полетом;
- мощный приемник.
БПЛА может передавать информацию оператору, находясь через два дома (если работает в помещении), а также на расстоянии 13 километров при прямой видимости.
Отмечается, что LEMUR способен эффективно находить подозреваемых где угодно, в том числе в домах, небоскребах и автобусах.
В США представили беспилотник, который способен разбивать окна: смотрите видео
О компаниях
Drone Nerds – разработчик высококлассных беспилотников для корпоративных, частных и рекреационных потребностей. Является крупнейшим дистрибьютором корпоративных беспилотников в Северной Америке. Команда компании Enterprise поддерживает программы БПЛА в различных отраслях промышленности, в частности: общественной безопасности, правительстве, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, инспекции и тому подобное.
BRINC Drones – американская компания, которая разрабатывает и производит тактические роботы. Базируется в Лас-Вегасе, Невада. Компания применяет беспилотные технологии для общественной безопасности. Основатель и генеральный директор работал в McLaren, Tesla и DJI.
Поделиться новостью