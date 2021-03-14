Компания BRINC Drones в партнерстве с Drone Nerds разработала один из самых революционных тактических инструментов в истории –беспилотник LEMUR. Специалисты уже готовы вывести его на рынок.

Инновационный LEMUR может разбивать стекло, вести двустороннюю связь с подозреваемым и переворачиваться после столкновений.

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По словам генерального директора Drone Nerds Джереми Шнайдерман, BRINC Drones LEMUR – это первый беспилотник, который может буквально спасти жизни.

LEMUR – это новый продукт, который был построен совместно с командой спецназа и имеет уникальный набор функций, в отличие от любого другого тактического беспилотника,

– подчеркивает основатель и генеральный директор BRINC Drones Блейк Ресник.

Дрон LEMUR: чем уникален

LEMUR оснащен модульной RGB-камерой высокого разрешения, а функция ночного видения и ИК-подсветители обеспечивают бесперебойную работу в самых привередливых помещениях.

Характеристики беспилотника:

рама из углеродного волокна;

мощные роторы с винтами;

алгоритм управления полетом;

мощный приемник.

БПЛА может передавать информацию оператору, находясь через два дома (если работает в помещении), а также на расстоянии 13 километров при прямой видимости.

Отмечается, что LEMUR способен эффективно находить подозреваемых где угодно, в том числе в домах, небоскребах и автобусах.

Это впечатляет! LEMUR способствует двустороннему общению между полицейскими и подозреваемыми. Квадрокоптер может работать в так называемом "режиме переговоров": он передает оператору видео с камеры, выходит с ним на связь, воспроизводит его речь через мощные динамики и записывает ответ другого человека с помощью микрофона.

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О компаниях

Drone Nerds – разработчик высококлассных беспилотников для корпоративных, частных и рекреационных потребностей. Является крупнейшим дистрибьютором корпоративных беспилотников в Северной Америке. Команда компании Enterprise поддерживает программы БПЛА в различных отраслях промышленности, в частности: общественной безопасности, правительстве, сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, инспекции и тому подобное.

BRINC Drones – американская компания, которая разрабатывает и производит тактические роботы. Базируется в Лас-Вегасе, Невада. Компания применяет беспилотные технологии для общественной безопасности. Основатель и генеральный директор работал в McLaren, Tesla и DJI.