Революційна розробка: у США представили безпілотник, який здатний розбивати вікна
Компанія BRINC Drones у партнерстві з Drone Nerds розробила один з найбільш революційних тактичних інструментів в історії – безпілотник LEMUR. Фахівці вже готові вивести його на ринок.
Джерело:GlobeNewswire
Інноваційний LEMUR може розбивати скло, вести двосторонній зв'язок із підозрюваним та перевертатись після зіткнень.
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За словами генерального директора Drone Nerds Джеремі Шнайдермана, BRINC Drones LEMUR – це перший безпілотник, який може буквально врятувати життя.
LEMUR – це новий продукт, який був побудований спільно з командою спецпризначенців та має унікальний набір функцій, на відміну від будь-якого іншого тактичного безпілотника,
– підкреслює засновник та генеральний директор BRINC Drones Блейк Реснік.
Дрон LEMUR: чим унікальний
LEMUR оснащений модульною RGB-камерою високої роздільної здатності, а функція нічного бачення та ІЧ-підсвічувачі забезпечують безперебійну роботу в найвибагливіших приміщеннях.
Характеристики безпілотника:
- рама з вуглецевого волокна;
- потужні ротори з гвинтами;
- алгоритм управління польотом;
- потужний приймач.
БПЛА може передавати інформацію оператору, перебуваючи через два будинки (якщо працює в приміщенні), а також на відстані 13 кілометрів при прямій видимості.
Зазначається, що LEMUR здатний ефективно знаходити підозрюваних де завгодно, зокрема у будинках, хмарочосах та автобусах.
Про компанії
Drone Nerds – розробник висококласних безпілотників для корпоративних, приватних та рекреаційних потреб. Є найбільшим дистриб'ютором корпоративних безпілотників у Північній Америці. Команда компанії Enterprise підтримує програми БПЛА у різних галузях промисловості, зокрема: громадській безпеці, уряді, сільському господарстві, будівництві, енергетиці, інспекції тощо.
BRINC Drones – американська компанія, яка розробляє та виготовляє тактичні роботи. Базується у Лас-Вегасі, Невада. Компанія застосовує безпілотні технології для громадської безпеки. Засновник та генеральний директор працював у McLaren, Tesla та DJI.
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