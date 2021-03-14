Компанія BRINC Drones у партнерстві з Drone Nerds розробила один з найбільш революційних тактичних інструментів в історії – безпілотник LEMUR. Фахівці вже готові вивести його на ринок.

Інноваційний LEMUR може розбивати скло, вести двосторонній зв'язок із підозрюваним та перевертатись після зіткнень.

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За словами генерального директора Drone Nerds Джеремі Шнайдермана, BRINC Drones LEMUR – це перший безпілотник, який може буквально врятувати життя.

LEMUR – це новий продукт, який був побудований спільно з командою спецпризначенців та має унікальний набір функцій, на відміну від будь-якого іншого тактичного безпілотника,

– підкреслює засновник та генеральний директор BRINC Drones Блейк Реснік.

Дрон LEMUR: чим унікальний

LEMUR оснащений модульною RGB-камерою високої роздільної здатності, а функція нічного бачення та ІЧ-підсвічувачі забезпечують безперебійну роботу в найвибагливіших приміщеннях.

Характеристики безпілотника:

рама з вуглецевого волокна;

потужні ротори з гвинтами;

алгоритм управління польотом;

потужний приймач.

БПЛА може передавати інформацію оператору, перебуваючи через два будинки (якщо працює в приміщенні), а також на відстані 13 кілометрів при прямій видимості.

Зазначається, що LEMUR здатний ефективно знаходити підозрюваних де завгодно, зокрема у будинках, хмарочосах та автобусах.

Це вражає! LEMUR сприяє двосторонньому спілкуванню між поліціянтами та підозрюваними. Квадрокоптер може працювати у так званому "режимі переговорів": він передає оператору відео з камери, виходить з ним на зв'язок, відтворює його мову через потужні динаміки та записує відповідь іншої людини за допомогою мікрофона. У США представили безпілотник, який здатний розбивати вікна: дивіться відео

Про компанії

Drone Nerds – розробник висококласних безпілотників для корпоративних, приватних та рекреаційних потреб. Є найбільшим дистриб'ютором корпоративних безпілотників у Північній Америці. Команда компанії Enterprise підтримує програми БПЛА у різних галузях промисловості, зокрема: громадській безпеці, уряді, сільському господарстві, будівництві, енергетиці, інспекції тощо.

BRINC Drones – американська компанія, яка розробляє та виготовляє тактичні роботи. Базується у Лас-Вегасі, Невада. Компанія застосовує безпілотні технології для громадської безпеки. Засновник та генеральний директор працював у McLaren, Tesla та DJI.