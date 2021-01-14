Инновационную технологию представили в рамках ежегодной международной выставки электроники CES 2020. Сейчас автор идеи Салина Рэй обсуждает возможное сотрудничество с крупными компаниями, которые специализируются на фитнесе и здравоохранении, пишет The Washington Post.

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В течение десятилетий компании использовали фотографии до и после, чтобы мотивировать людей купить их продукт или заняться спортом. Разумно использовать новейшие технологии и передавать их людям с помощью видео в реальном времени, а не через плоские неподвижные картины,

– отметила основательница проекта.

EnvisionBody: что известно?

Стартап основан в 2013 году. Компания имеет три патента на технологии, которые могут изменять изображения, в зависимости от физических нагрузок. Программное обеспечение работает на основе данных с датчиков частоты сердечных сокращений, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Это позволяет визуализировать возможный результат после регулярных занятий спортом. Больше усилий – лучше форма.

Разработчики отмечают, что технология может быть встроена в спортивное оборудование дома. Кроме того, ее намерены применять в тренажерных залах: алгоритм EnvisionBody сможет взаимодействовать с камерой и экраном в спортзале.