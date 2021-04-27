Прошлым летом, когда большую часть мира поразил COVID-19, один из наркокартелей начал использовать беспилотные летательные аппараты для осуществления бомбовых атак. На самом деле они были сырыми: контейнеры Tupperware, наполненные взрывчаткой С4 и шарикоподшипниками, прикрепленными к коптерам.

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На прошлой неделе та же группа использовала технику беспилотных летательных аппаратов для нападения на полицейских, которые пытались расчистить дорогу силовикам. Двое офицеров – ранены.

Как работает

Leonidas – это система, которая использует мощные микроволны, чтобы издалека обезвреживать беспилотные летательные аппараты, "обжаривая" их электронику.

Система использует множество полупроводниковых излучателей нитрида галлия, подобных тем, что используются в 5G-коммуникационном оборудовании, но вооружены для деактивации дронов. Во время демонстрации Leonidas смог уничтожить все 66 беспилотных целей. Более того, ему удалось сбить несколько целей за одну атаку.

Компания также выпускает Leonidas Pod – компактная версия устройства, которая сама крепится к беспилотника.

"Система достигает высокой плотности мощности, не генерируя значительных уровней тепла. Она может деактивировать широкий спектр электронных угроз и способна применять огонь по любой цели без перезагрузки или перегрева", – отмечают разработчики.