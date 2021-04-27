Минулого літа, коли більшу частину світу вразив COVID-19, один з наркокартелів почав використовувати безпілотні літальні апарати для здійснення бомбових атак. Насправді вони були сирими: контейнери Tupperware, наповнені вибухівкою С4 і кулькопідшипниками, прикріпленими до коптерів.

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Минулого тижня та ж група використовувала техніку безпілотних літальних апаратів для нападу на поліцейських, які намагалися розчистити дорогу для силовиків. Двоє офіцерів – поранені.

Як працює

Leonidas – це система, яка використовує потужні мікрохвилі, щоб здалеку знешкоджувати безпілотні літальні апарати, "обсмажуючи" їх електроніку. Система використовує безліч напівпровідникових випромінювачів нітриду галію, подібних до тих, які використовуються в 5G-комунікаційному обладнанні, але озброєних для деактивації дронів. Під час демонстрації Leonidas зміг знищити всі 66 безпілотних цілей. Ба більше, йому вдалося збити декілька цілей за одну атаку.

Компанія також випускає Leonidas Pod – компактніша версія пристрою, яка сама кріпиться до безпілотника.

"Система досягає високої щільності потужності, не генеруючи значних рівнів тепла. Вона може деактивувати широкий спектр електронних загроз і здатна застосовувати вогонь по будь-якій цілі без перезавантаження або перегріву", – відзначають розробники.