Минулого літа, коли більшу частину світу вразив COVID-19, один з наркокартелів почав використовувати безпілотні літальні апарати для здійснення бомбових атак. Насправді вони були сирими: контейнери Tupperware, наповнені вибухівкою С4 і кулькопідшипниками, прикріпленими до коптерів.
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Минулого тижня та ж група використовувала техніку безпілотних літальних апаратів для нападу на поліцейських, які намагалися розчистити дорогу для силовиків. Двоє офіцерів – поранені.
Як працює
"Система досягає високої щільності потужності, не генеруючи значних рівнів тепла. Вона може деактивувати широкий спектр електронних загроз і здатна застосовувати вогонь по будь-якій цілі без перезавантаження або перегріву", – відзначають розробники.