Компания Auron разработала инновационную бутылку, которая очищает воду от бактерий и делает ее пригодной для потребления. Для этого она применяет солнечный свет.

Представленное решение – альтернативный способ наслаждаться чистой и вкусной водой, не нанося вреда окружающей среде и кошельку. Сейчас производитель пытается привлечь финансирование на коммерческое изготовления бутылки с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter.

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Как это будет работать

Уникальная бутылка Auron не применяет никаких фильтров, картриджей или химических веществ. Система очистки работает на базе ультрафиолетового света. Она содержит самоочищающихся колбу, которая делает из любой воды питьевую только за 60 секунд. Разработчики уверяют, что технология успешно уничтожает все известные бактерии. Таким образом, Auron может очистить воду из фонтанов, кранов и даже рек.

Бутылка Auron / Фото Auron

Кроме того, новая бутылка может поддерживать температуру в течение 24 часов, поэтому ее можно использовать как термос. Для удобства текущая температура внутри бутылки отображается на дисплее, что встроен в крышку.

Бутылку Auron можно использовать как термос / Фото Auron

Новейшая Auron представлена в трех цветах: северный черный, кобальтовый синий и мраморный белый.

Бутылка Auron / Фото Auron

Цена

На этапе коллективного финансирования стоимость Auron составляет 65 долларов с учетом скидки в размере 57%. Компании удалось собрать в несколько раз больше средств, чем ожидалось. Следовательно, разработчики планируют начать продажи "умной" бутылки в мае 2021 года.

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