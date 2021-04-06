Компанія Auron розробила інноваційну пляшку, яка очищує воду від бактерій та робить її придатною для споживання. Для цього вона застосовує сонячне світло.

Представлене рішення – альтернативний спосіб насолоджуватися чистою та смачною водою, не завдаючи шкоди довкіллю та гаманцю. Наразі виробник намагається залучити фінансування на комерційне виготовлення пляшки за допомогою краудфандингової платформи Kickstarter.

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Як це працюватиме

Унікальна пляшка Auron не застосовує жодних фільтрів, картриджів чи хімічних речовин. Система очищення працює на базі ультрафіолетового світла. Вона містить самоочищувальну колбу, яка робить з будь-якої води питну лише за 60 секунд. Розробники запевняють, що технологія успішно знищує всі відомі бактерії. Так, Auron може очистити воду з фонтанів, кранів і навіть річок.

Пляшка Auron / Фото Auron

Крім того, новітня пляшка може підтримувати температуру впродовж 24 годин, тож її можна використовувати як термос. Для зручності поточна температура всередині пляшки відображається на дисплеї, який вбудовано в кришку.

Пляшку Auron можна використовувати як термос / Фото Auron

Новітня Auron представлена у трьох кольорах: північний чорний, кобальтовий синій та мармуровий білий.

Пляшка Auron / Фото Auron

Ціна

На етапі колективного фінансування вартість Auron становить 65 доларів з урахуванням знижки в розмірі 57%. Компанії вдалося зібрати в декілька разів більше коштів, ніж очікувалося. Відтак, розробники планують розпочати продаж "розумної" пляшки в травні 2021 року.

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