Компания Apple запатентовала новую технологию, с помощью которой можно сделать одежду "умной". Так, технологический гигант может начать выпускать smart-носки.

Будущая разработка может применяться совместно с устройствами виртуальной и дополненной реальности.

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Патент получил название Haptic output devices ("Устройства тактильного вывода"). Они обеспечивают обратную связь на основе того, что происходит в цифровой форме.

Apple может начать выпуск "умных" носков / Схема USPTO

Применение

Отмечают, что новая технология сможет применяться для производства "умных" носков, стелек для обуви или же самой обуви. Например, smart-носки будут служить полезным вспомогательным навигационным средством. Таким образом, они будут синхронизироваться с программой на смартфоне и подсказывать пользователю дорогу с помощью вибраций.

Apple может начать выпуск "умных" носков / Схема USPTO

Пока точно неизвестно, действительно ли Apple выпустит "умные" носки, ведь не каждая запатентованная идея трансформируется в реальную разработку.