Размеры озоновой дыры над Антарктикой достигли своего годового пика. Они рекордно увеличились за последние несколько десятилетий.

Об этом сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нуллис, сообщает пресс-служба WMO.

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В 2020 году озоновая дыра быстро росла с середины августа. В начале октября ее размеры достигли своего максимума – примерно 24 миллионов квадратных километров. По состоянию на 7 октября она достигает 23 миллиона "квадратов", это больше чем средний показатель за последнее десятилетие.

Озоновый слой действует как щит для Земли. Он защищает людей от вредного ультрафиолетового излучения. Однако разрушается химическими веществами, которые использует человечество. Из-за этого концентрация озона уменьшается – образуется озоновая дыра.

Обратите внимание! Озоновая дыра образуется над Антарктидой ежегодно. Однако каждый год ее размеры и время появления меняются.

Увеличение озоновой дыры в 2020 году обусловил мощный полярный вихрь. Солнечная энергия высвобождала химически активные атомы хлора и брома, они быстро разрушают молекулы озона.

The #ozone hole over the #Antarctic is one of the largest and deepest in recent years, per @CopernicusECMWF, @NASAEarth, @environmentca and WMO's Global Atmosphere Watch network.

Analyses show the hole has reached its maximum size for the year.

Details https://t.co/QjU9BqIhcZ pic.twitter.com/dc4dGQK4rA — World Meteorological Organization (@WMO) October 6, 2020

Отметим, что впервые о разрушении озонового слоя заговорили в 1970-х годах. В начале 2000-х году оно остановилось. В частности, благодаря применению Монреальского протокола. Ученые отметили, что важно продолжать его придерживаться.

Справка. Монреальский протокол – это международный договор. Он запрещает выбросы химических веществ, которые разрушают озоновый слой.