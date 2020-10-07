Розміри озонової діри над Антарктикою досягли свого річного піку. Вони рекордно збільшилися за останні кілька десятиліть.

Про це повідомила офіційна представниця Всесвітньої метеорологічної організації Клер Нулліс, повідомляє пресслужба WMO.

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У 2020 році озонова діра швидко зростала з середини серпня. На початку жовтня її розміри досягли свого максимуму – приблизно 24 мільйонів квадратних кілометрів. Станом на 7 жовтня вона сягає 23 мільйони "квадратів", це більше ніж середній показник за останнє десятиліття.

Озоновий шар діє як щит для Землі. Він захищає людей від шкідливого ультрафіолетового випромінювання. Проте руйнується хімічними речовинами, які використовує людство. Через це концентрація озону зменшується – утворюється озонова діра.

Зверніть увагу! Озонова діра утворюється над Антарктидою щорічно. Проте щороку її розміри та час появи змінюється.

Збільшення озонової діри у 2020 році зумовив потужний полярний вихор. Сонячна енергія вивільняла хімічно активні атоми хлору та брому, вони швидко руйнують молекули озону.

The #ozone hole over the #Antarctic is one of the largest and deepest in recent years, per @CopernicusECMWF, @NASAEarth, @environmentca and WMO's Global Atmosphere Watch network.

Analyses show the hole has reached its maximum size for the year.

Details https://t.co/QjU9BqIhcZ pic.twitter.com/dc4dGQK4rA — World Meteorological Organization (@WMO) October 6, 2020

Зазначимо, що вперше про руйнування озонового шару заговорили у 1970-х роках. На початку 2000-х році воно зупинилося. Зокрема, завдяки застосуванню Монреальського протоколу. Вчені наголосили, що важливо продовжувати його дотримуватися.

Довідка. Монреальський протокол – це міжнародний договір. Він забороняє викиди хімічних речовин, які руйнують озоновий шар.