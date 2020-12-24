Распыляет антисептик на 1,5 метра: ученые представили уникальный браслет– видео
Ученые представили SprayCare Band – это удобный браслет-дозатор, который обеспечивает возможность дезинфекции рук и поверхностей. Аксессуар особенно актуален, учитывая пандемию COVID-19.
Над его созданием работала команда инженеров и стартаперов с США, Мексики и Китая, об этом говорится в описании проекта на Kickstarter.
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Преимущества устройства
Разработчики отметили, что людям часто приходится касаться грязных поверхностей. Поэтому решили с помощью простого устройства решить эту проблему.
Изобретение должно обеспечить удобство и сэкономить время. Поскольку не всегда удается быстро взять бутылку дезинфицирующего средства для рук, открыть ее и использовать, прежде чем чего-то касаться.
Такой браслет особенно будет полезен работникам сферы услуг и торговли. Ведь им часто нужно быстро продезинфицировать руки или инструменты после каждого клиента.
Как выглядит SprayCare Band: смотрите видео
Подробности об инновационном браслете
Браслет SprayCare состоит из небольшого флакона, распылителя и электрического насоса. По размерам он достаточно похож на Apple Watch.
Устройство начинает работать после нажатия на сенсорную кнопку. После этого оно всего за 3 секунды распыляет антисептик на расстояние до 1,5 метра.
Мы потратили много времени на дизайн этого продукта. Хотели сделать его элегантной альтернативой громоздким бутылкам дезинфицирующего средства,
– пояснили разработчики.
Флакон можно наполнить 5 миллилитрами дезинфицирующего средства, его хватает примерно на 40 применений. Затем пользователи смогут снова добавить антисептик.
Браслет SprayCare Band / Фото Kickstarter
Браслет работает от аккумулятора на 80 mAh. Его можно зарядить с помощью порта micro-USB, расположенного сбоку. О необходимости зарядки пользователя сообщает светодиодный индикатор.
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