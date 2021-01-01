Китай официально начал строительство крупнейшего в мире электрического корабля Yangtze River Three Gorges No. 1. Он сможет перевозить до 1 300 пассажиров.

Над проектом работают сразу несколько ведущих китайских компаний – CATL, China Yangtze Power и Hubei Yichang Transportation Group, об этом пишет издание ChTechPost.

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По словам разработчиков, будущее судно Yangtze River Three Gorges No. 1 – это прорыв с точки зрения емкости аккумулятора.

Оно будет оснащено силовыми аккумуляторами CATL общей мощностью 7,5 МВт-час. Это примерно как общая емкость аккумуляторов более 100 электромобилей.

Справка. Корпорация CALT – это один из крупнейших производителей топливных элементов и литий-ионных аккумуляторов в Китае.

Новый электрический корабль будет использовать 15 отдельных аккумуляторных станций, которые можно будет заряжать индивидуально.

Когда завершат строительство