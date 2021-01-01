Китайцы строят электрический корабль, который станет крупнейшим в мире
Китай официально начал строительство крупнейшего в мире электрического корабля Yangtze River Three Gorges No. 1. Он сможет перевозить до 1 300 пассажиров.
Над проектом работают сразу несколько ведущих китайских компаний – CATL, China Yangtze Power и Hubei Yichang Transportation Group, об этом пишет издание ChTechPost.
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По словам разработчиков, будущее судно Yangtze River Three Gorges No. 1 – это прорыв с точки зрения емкости аккумулятора.
Оно будет оснащено силовыми аккумуляторами CATL общей мощностью 7,5 МВт-час. Это примерно как общая емкость аккумуляторов более 100 электромобилей.
Новый электрический корабль будет использовать 15 отдельных аккумуляторных станций, которые можно будет заряжать индивидуально.
Когда завершат строительство
- Работа над масштабным проектом Yangtze River Three Gorges No. 1 стартовала еще в 2018 году, однако строительство начали только сейчас.
- По предварительной информации, судно намерены спустить на воду уже в июле 2021 года, в ноябре его хотят ввести в эксплуатацию.
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