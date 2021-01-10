Против Facebook: Илон Маск посоветовал пользоваться Signal – что произошло
Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, которого признали самым богатым человеком мира, посоветовал своим подписчикам использовать мессенджер Signal. О флешмобе #DeleteFacebook, новой политике конфиденциальности WhatsApp и инциденте с Signal Advance – читайте в материале.
Миллиардер негативно отреагировал на нововведения, которые собирается внедрить WhatsApp. "Используйте Signal", – написал Маск на своей странице в Twitter.
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Флешмоб #DeleteFacebook
В прошлом году американский комедийный актер и режиссер Саша Барон Коэн резко высказался о Facebook и его главе Марке Цукерберге.
Мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 миллиарда человек. Мы не позволяем одному человеку контролировать электричество для 2,5 миллиарда человек. Так почему же мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 миллиарда людей? Facebook должно регулировать государство, а не какой император,
– написал Коэн в своем Twitter.
Мессенджер Signal: что известно?
Signal и Telegram является лучшей альтернативой, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности,
– убежден редактор TechCrunch Майк Бутчер.
Представитель компании рассказал The Verge, что после совета Маска количество новых пользователей мессенджера начало стремительно расти. Это привело к задержкам при верификации телефонных номеров у нескольких операторов сотовой связи.
Инцидент с Signal Advance
Однако, поклонники Илона Маска перепутали мессенджер Signal с маленькой компанией с похожим названием – Signal Advance. В результате акции компании, которая торгуется на внебиржевой основе, выросли на 1100% – теперь рыночная капитализация компании составляет 660 миллионов долларов, отмечает CNBC.
В Signal отреагировали на резкое увеличение акций малоизвестной компании.
Не это ли имеют в виду биржевые аналитики, когда говорят, что рынок подает противоречивые сигналы? Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордный рост Signal, но это не мы. Мы независимая компания, и наша единственная инвестиция – в вашу конфиденциальность,
– отмечается на официальной странице компании в Twitter.
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