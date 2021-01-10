Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, которого признали самым богатым человеком мира, посоветовал своим подписчикам использовать мессенджер Signal. О флешмобе #DeleteFacebook, новой политике конфиденциальности WhatsApp и инциденте с Signal Advance – читайте в материале.

Миллиардер негативно отреагировал на нововведения, которые собирается внедрить WhatsApp. "Используйте Signal", – написал Маск на своей странице в Twitter.

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Почему предприниматель против Facebook?

Флешмоб #DeleteFacebook

В прошлом году американский комедийный актер и режиссер Саша Барон Коэн резко высказался о Facebook и его главе Марке Цукерберге.

Мы не позволяем одному человеку контролировать воду для 2,5 миллиарда человек. Мы не позволяем одному человеку контролировать электричество для 2,5 миллиарда человек. Так почему же мы должны отдавать одному человеку контроль над информацией для 2,5 миллиарда людей? Facebook должно регулировать государство, а не какой император,

– написал Коэн в своем Twitter.

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.



We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.



Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?



Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 5, 2020 Маск отреагировал на слова актера, написав в ответ лаконичное: "#DeleteFacebook. Это отстой". Заметим, недоверие к социальной сети вызвано рядом скандалов вокруг распространения фейковых новостей, утечек информации и использования конфиденциальных данных пользователей.

Новая политика конфиденциальности WhatsApp Недавно WhatsApp совершенно изменила политику конфиденциальности. Нововведения вступят в силу 8 февраля. Данные пользователей, которые будут принудительно передаваться Facebook: регистрационная информация об учетной записи, в том числе номер телефона;

данные о транзакциях и услугах;

детали о взаимодействии пользователя с другими людьми;

информация о мобильных устройствах пользователей и IP-адреса. Отмечается, что пользователи станут перед выбором: принять новые условия, либо отказаться от использования мессенджера. Кроме того, 7 января 2021 года предприниматель опубликовал шуточное сообщение о том, что запуск TheFacebook для оценки фотографий студенток вызвал эффект домино и привел к захвату Капитолия. This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Мессенджер Signal: что известно?

Signal – приложение для обмена сообщениями и интернет-телефонии со свободным и открытым исходным кодом. Основной акцент – конфиденциальность и безопасность.

Signal и Telegram является лучшей альтернативой, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности,

– убежден редактор TechCrunch Майк Бутчер.

Представитель компании рассказал The Verge, что после совета Маска количество новых пользователей мессенджера начало стремительно расти. Это привело к задержкам при верификации телефонных номеров у нескольких операторов сотовой связи.

Инцидент с Signal Advance

Однако, поклонники Илона Маска перепутали мессенджер Signal с маленькой компанией с похожим названием – Signal Advance. В результате акции компании, которая торгуется на внебиржевой основе, выросли на 1100% – теперь рыночная капитализация компании составляет 660 миллионов долларов, отмечает CNBC.

В Signal отреагировали на резкое увеличение акций малоизвестной компании.

Не это ли имеют в виду биржевые аналитики, когда говорят, что рынок подает противоречивые сигналы? Понятно, что люди хотят инвестировать в рекордный рост Signal, но это не мы. Мы независимая компания, и наша единственная инвестиция – в вашу конфиденциальность,

– отмечается на официальной странице компании в Twitter.