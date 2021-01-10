Проти Facebook: Ілон Маск порадив користуватися Signal – що сталося
Гендиректор Tesla і SpaceX Ілон Маск, якого визнали найбагатшою людиною світу, порадив своїм підписникам використовувати месенджер Signal. Про флешмоб #DeleteFacebook, нову політику конфіденційності WhatsApp та інцидент з Signal Advance – читайте у матеріалі.
Мільярдер негативно відреагував на нововведення, які збирається впровадити WhatsApp. "Використовуйте Signal", – написав Маск на своїй сторінці в Twitter.
До теми: WhatsApp буде ділитися користувацькими даними з Facebook: сервіс змінив умови надання послуг
Флешмоб #DeleteFacebook
Месенджер Signal: що відомо?
Signal і Telegram є кращою альтернативою, якщо ви турбуєтеся про свою конфіденційність,
– переконаний редактор TechCrunch Майк Бутчер.
Представник компанії розповів The Verge, що після поради Маска кількість нових користувачів месенджера почала стрімко зростати. Це призвело до затримок при верифікації телефонних номерів у кількох операторів стільникового зв'язку.
Інцидент з Signal Advance
Однак, шанувальники Ілона Маска переплутали месенджер Signal з маленькою компанією зі схожою назвою – Signal Advance. Внаслідок цього, акції компанії, яка торгується на позабіржовій основі, зросли на 1100% – тепер ринкова капіталізація компанії становить 660 мільйонів доларів, повідомляє СNBC.
У Signal відреагували на різке збільшення акцій маловідомої компанії.
Чи не це мають на увазі біржові аналітики, коли говорять, що ринок подає суперечливі сигнали? Зрозуміло, що люди хочуть інвестувати в рекордне зростання Signal, але це не ми. Ми незалежна компанія, і наша єдина інвестиція – у вашу конфіденційність,
– наголошується на офіційній сторінці компанії в Twitter.
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