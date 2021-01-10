Гендиректор Tesla і SpaceX Ілон Маск, якого визнали найбагатшою людиною світу, порадив своїм підписникам використовувати месенджер Signal. Про флешмоб #DeleteFacebook, нову політику конфіденційності WhatsApp та інцидент з Signal Advance – читайте у матеріалі.

Мільярдер негативно відреагував на нововведення, які збирається впровадити WhatsApp. "Використовуйте Signal", – написав Маск на своїй сторінці в Twitter.

До теми: WhatsApp буде ділитися користувацькими даними з Facebook: сервіс змінив умови надання послуг

Чому підприємець проти Facebook?

Флешмоб #DeleteFacebook

Торік американський комедійний актор і режисер Саша Барон Коен різко висловився про Facebook та його главу Марка Цукерберга. Ми не дозволяємо одній людині контролювати воду для 2,5 мільярда людей. Ми не дозволяємо одній людині контролювати електрику для 2,5 мільярда людей. То чому ж ми повинні віддавати одній людині контроль над інформацією для 2,5 мільярда людей? Facebook має регулювати держава, а не якийсь імператор,

– написав Коен у своєму Twitter. We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.



We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.



Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?



Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt — Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) February 5, 2020 Маск відреагував на слова актора, написавши у відповідь лаконічне: "#DeleteFacebook. Це відстій". Зауважимо, недовіра до соціальної мережі спричинена низкою скандалів навколо поширення фейковий новин, витоків інформації та використання конфіденційних даних користувачів. Нова політика конфіденційності WhatsApp Нещодавно WhatsApp докорінно змінила політику конфіденційності. Нововведення набудуть чинності 8 лютого. Дані користувачів, які примусово передаватимуться Facebook: реєстраційна інформація про обліковий запис, зокрема номер телефону;

дані про транзакції та послуги;

деталі про взаємодію користувача з іншими людьми;

інформація про мобільні пристрої користувачів та IP-адреси. Відзначається, що користувачі постануть перед вибором: прийняти нові умови, або відмовитися від використання месенджера. Крім того, 7 січня 2021 року підприємець опублікував жартівливе повідомлення про те, що запуск TheFacebook для оцінки фотографій студенток викликав ефект доміно і призвів до захоплення Капітолію. This is called the domino effect pic.twitter.com/qpbEW54RvM — Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2021

Месенджер Signal: що відомо?

Signal – додаток для обміну повідомленнями та інтернет-телефонії з вільним і відкритим вихідним кодом. Основний акцент – конфіденційність і безпека.

Signal і Telegram є кращою альтернативою, якщо ви турбуєтеся про свою конфіденційність,

– переконаний редактор TechCrunch Майк Бутчер.

Представник компанії розповів The Verge, що після поради Маска кількість нових користувачів месенджера почала стрімко зростати. Це призвело до затримок при верифікації телефонних номерів у кількох операторів стільникового зв'язку.

Інцидент з Signal Advance

Однак, шанувальники Ілона Маска переплутали месенджер Signal з маленькою компанією зі схожою назвою – Signal Advance. Внаслідок цього, акції компанії, яка торгується на позабіржовій основі, зросли на 1100% – тепер ринкова капіталізація компанії становить 660 мільйонів доларів, повідомляє СNBC.

У Signal відреагували на різке збільшення акцій маловідомої компанії.

Чи не це мають на увазі біржові аналітики, коли говорять, що ринок подає суперечливі сигнали? Зрозуміло, що люди хочуть інвестувати в рекордне зростання Signal, але це не ми. Ми незалежна компанія, і наша єдина інвестиція – у вашу конфіденційність,

– наголошується на офіційній сторінці компанії в Twitter.